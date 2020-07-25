Австрия внесла Украину в красный список - уже известна причина

Власти Австрии сообщила украинцам и международному сообществу крайне важную новость — официально стало известно, что 27 июля страна вводит новые ограничения на въезд из 32 стран или районов с высоким риском заражения коронавирусом. Согласно последним данным, для граждан третьих стран, не являющихся выходцами из Евросюза, ЕЭП и Швейцарии, таких как украинцы, применяется запрет на въезд. Однако, что важно понимать, если граждане этих стран прибыли из Шенгенской зоны, им нужно предоставить отрицательный результат ПЦР-тест на коронавирус, сделан не позже чем за 72 часа до въезда. Также Австрия обращает особое внимание на то, что после въезда в страну эти лица также должны пройти 10-дневный карантин. Для этого требуется предоставить подтверждение размещения — все расходы люди должны оплачивать самостоятельно. Об этом инфомуе ONLINE.UA со ссылкой на OE24.

Стоит обратить внимание на то, что в "красный список" правительства Австрии пока попали: Албания, Бангладеш, Беларусь, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Косово, Мексика, Молдова, Нигерия, Пакистан, Перу Португалия, Румыния, Россия, Северная Македония, Сенегал, Сербия, США, Турция, Украина, Филиппины, китайская провинция Хубэй, Чили, Черногория, Швеция, Эквадор, ЮАР.

Нельзя также не обратить внимание на то, что исключения из запрета на въезд для граждан третьих стран распространяются на медиков, сезонных работников или дипломатов. Но если они приезжают не из безопасных стран, то все равно должны сдать ПЦР-тест.

"Австрийцы, граждане ЕС и ЕЭП, а также граждане Швейцарии, прибывающие из зоны риска, в которой отсутствует стабильная ситуация с Covid-19 , например Румыния, Сербия, Босния, Черногория, Швеция, Россия или США, должны иметь медицинское свидетельство (отрицательный тест ПЦР) или провести тест ПЦР в течение 48 часов после въезда", — говорится в сообщении издания.

Как уже отмечалось ранее, Австрия вновь усилила ряд коронавирусных ограничений, в том числе ввел обязательное ношение масок в супермаркетах, почтовых отделениях и отделениях банков. Также отмечалось, что въезд в ЕС в целом остается закрытым для всех украинцев, кроме отдельных категорий граждан. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что количество больных коронавирусом в Украине побило новый антирекорд. — в субботу, 25 июля, зафиксировали 1106 новых случаев заражения.