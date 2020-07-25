Разведка США шокировала заявлением о новых планах Путина

Россия ни дня не может прожить, чтобы не попасть в эпицентр нового международного скандала. Так, недавно стало известно, что глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Еванин поделился с международным сообществом новыми шокирующими данными — он официально обвинил Россию, Китай, а также Иран в усилиях, направленных на подрыв выборов 2020 года. Стоит отметить, что не уже не впервые официальную Москву и команду российского президента Владимира Путина обвиняют в подобном — каждый раз представители Кремля реагируют мгновенно и жестко. Они продолжают уверять мир, что никогда не вмешивались во внутренние дела других стран. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня мы видим, как наши противники стремятся скомпрометировать политические кампании в США, кандидатов, а также имеют другие политические цели... Мы продолжаем отслеживать вредоносные киберсубьекты, которые стремятся получить доступ к сетям в отдельных штатах и в федеральном масштабе, в том числе отвечающих за управление избирательным процессом", — подчеркнул Уильям Еванин.

Представитель разведки США подчеркнул, что имеет в виду прежде всего Россию, КНР и Иран, хотя угроза выборам в США не исключается и со стороны других государств и негосударственных субъектов. По его мнению, главная "цель России — ослабить Соединенные Штаты и уменьшить нашу глобальную роль", а также подорвать доверие к демократическому процессу в США путем дезинформации, работы интернет-троллей и тому подобное.

Стоит также напомнить, что недавно пресс-секретарь Владимира Путина, Дмитрий Песков, пожаловался на то, что команду Кремля настораживают заявления украинского лидера Владимира Зеленского о неактуальности минского формата и необходимости его обновления. Он обратил внимание, что РФ не нравятся жалобы на то, что минский комплекс мероприятий уже не актуален и его нужно переделать или заменить другим современным документом.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее глава правительства Денис Шмыгаль официально заявил, что Министерство иностранных дел работает над созданием консультативной международной платформы по Крыму.