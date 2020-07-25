Мы уже близко - у Зеленского сообщили украинцам невероятную новость

Советник главы государства Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко поделился с украинцами новой приятной новостью — он официально заявил о том, что золотовалютный резерв нашей страны близок к максимальному уровню, который был за последнее десятилетие — 2012 году. По его словам, он сейчас находится на уровне 28,5 млрд долл. Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает ONLINE.UA.

"Подписанны соглашения с ЕС, что означает, что в ближайшее время мы с вами сможем получить программу макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро", — подчеркнул советник Владимира Зеленского.

Кроме того, Олег Устенко обратил внимание на то, что "зрада", о которой говорили конкуренты главы государства, о том, что Международный валютный фонд больше никогда не даст средств — тоже не оправдалась.

"2 млрд долл были получены вчера на внешних рынках, поэтому золотовалютные резервы будут достаточно быстро пополнены и наблизятся к отметке в 30 млрд долл", — подчеркнул советник украинского лидера.

Стоит обратить внимание на то, что недавно руководство Нацбанка наконец решило объяснить украинцам, что стало главной причиной такого неожиданного роста курса доллара. Об этом подробно рассказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, отвечая на вопросы журналистов. Он обратил внимание на то, что глобальную роль сыграл психологический фактор. По словам Сологуба, Украина уже 5 лет живет в режиме плавающего курса и колебания курса являются естественными, они происходят благодаря различным факторам, порой — это колебания спроса и предложения валюты со стороны экспортеров и импортеров, иногда — это некий психологический фактор.

"На этот раз мы видим, что природа колебаний — психологическая, например, после заявления главы НБУ Смолия. 2 июля Нацбанк вынужденно вышел на рынок и продал 150 млн долларов... Это вызвано публичными заявлениями о том, что нужна девальвация, что гривна будет слабее и т.д", — пояснили в НБУ.

Как сообщал ONLINE.UA, в 2020 году НБУ завершил цикл снижения учетной ставки — Нацбанк рассчитывает, что ставка останется на текущем уровне до конца года.