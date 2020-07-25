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Убил жену и покончил с собой: стало известно о трагедии в жизни Брэда Питта

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Убил жену и покончил с собой: стало известно о трагедии в жизни Брэда Питта Бред Пітт (фото — flickr.com)

Голливуд всколыхнула новая шокирующая новость — стало известно, что близкий друг всемирно известного актера Брэда Питта, британский художник Сол Флетчер, совершил самоубийство. Согласно последним данным, он покончил с собой после того, как убил жену в собственном доме. Обо всем, что произошло, впервые рассказала его дочь, которой отец позвонил после преступления. О смерти 52-летнего художника Сола Флетчера и его жены рассказывает немецкое издание Blick, передает ONLINE.UA.

"22 июля около полуночи его дочь сообщила в полицию об убийстве матери. Она призналась, что отец после преступления самостоятельно позвонил ей и признался в содеянном. Правоохранители прибыли в квартиру художника в Берлине и нашли тело мертвой женщины. Самого Сола Флетчера в помещении не было" , — говорится в сообщении издания.

Согласно последним данным, Сол Флетчер нанес жене, с которой много лет прожил в гражданском браке, удары ножом, а умерла она от большой потери крови. Журналистам удалось узнать, что после убийства художник на авто марки Porsche скрылся с места преступления. 

"Его нашли мертвым загородном имении утром 23 июля. Никаких следов насилия на теле Сола Флетчера не было, поэтому вероятная причина смерти — самоубийство. Следствие продолжается", — добавляет издание.

Журналисты также рассказывают о том, что британский художник и фотограф Сол Флетчер был близким другом голливудского актера Брэда Питта. Вместе они часто посещали выставки, фестивали и светские мероприятия. В 2020 году друзей заметили во время прогулки на Венецианской биеннале. Как сам голлиудський актер отреагировал на поступок своего друга — не сообщается.
 
Как сообщал ONLINE.UA ранее суд обязал Джоли предоставить Брэду Питту номера телефонов всех шестерых детей, чтобы он мог с ними общаться. Также отмечается, что актриса не должна контролировать их беседу.
Источник: ONLINE.UA
Теги: Голливуд, Брэд Питт, трагедия, убийство, самоубийство, актеры, новости шоубизнеса, Сол Флетчер
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