Убил жену и покончил с собой: стало известно о трагедии в жизни Брэда Питта

Голливуд всколыхнула новая шокирующая новость — стало известно, что близкий друг всемирно известного актера Брэда Питта, британский художник Сол Флетчер, совершил самоубийство. Согласно последним данным, он покончил с собой после того, как убил жену в собственном доме. Обо всем, что произошло, впервые рассказала его дочь, которой отец позвонил после преступления. О смерти 52-летнего художника Сола Флетчера и его жены рассказывает немецкое издание Blick, передает ONLINE.UA.

"22 июля около полуночи его дочь сообщила в полицию об убийстве матери. Она призналась, что отец после преступления самостоятельно позвонил ей и признался в содеянном. Правоохранители прибыли в квартиру художника в Берлине и нашли тело мертвой женщины. Самого Сола Флетчера в помещении не было" , — говорится в сообщении издания.

Согласно последним данным, Сол Флетчер нанес жене, с которой много лет прожил в гражданском браке, удары ножом, а умерла она от большой потери крови. Журналистам удалось узнать, что после убийства художник на авто марки Porsche скрылся с места преступления.

"Его нашли мертвым загородном имении утром 23 июля. Никаких следов насилия на теле Сола Флетчера не было, поэтому вероятная причина смерти — самоубийство. Следствие продолжается", — добавляет издание.