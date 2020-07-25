Трамп решился на неожиданный шаг, чтобы спасти США

23 июля американский лидер Дональд Трамп ошеломил США и международное сообщество неожиданной новостью — он сообщил о том, что в Штатах клинические испытания двух вакцин от коронавируса подходят к концу. Кроме того, позже глава Белого дома отметил, что в ближайшие недели еще четыре вакцины также пройдут все этапы исследований и сразу же станут доступными для всех. Однако пока этого не произошло президент США не захотел сидеть, сложа руки, ведь эпидемия коронавируса не утихает, а наоборот — только набирает обороты. 25 июля официально стало известно, что Дональд Трамп подписал четыре указа с целью снизить цены на лекарства в стране. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на The Hill.

"Подписанные Трампом указы создают условия, чтобы Штаты смогли планировать импорт дешевых препаратов из Канады", — сообщает издание.

Кроме того, речь идет также о системе ликвидации скидок для посредников, которые отныне автоматически должны получать клиенты в конечной стоимости препаратов. Также отмечается, что другие требования направлены на уменьшение цены на инсулин, а также регулирования стоимости лекарств для страховых компаний. По словам самого Дональда Трампа, начало действия его указов задержали до 25 августа, чтобы дать возможность главам фармацевтических производств, которые выступают категорически против этой идеи, предложить альтернативу. Кроме того, глава Белого дома анонсировал встречу с руководителями лекарственных компаний в следующий вторник в Белом доме.

Стоит напомнить, что 10 июля американский лидер впервые согласился надеть медицинскую маску. Тогда президента США собирался в военный госпиталь и пообещал надеть маску, хотя часто избегает ее носить. Впоследствии Дональд Трамп высказался против обязательного ношения масок. Глава Белого дома выступает за свободу выбора в решении носить маски или нет — кроме того, он не отрицает их полезность.