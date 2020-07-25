ЕС сделал последнее предупреждение команде Зеленского - в чем дело

Несколько дней назад глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что законопроект №3739 об изменении правил государственных закупок продукции машиностроения, который предоставляет преференции продукции с локализованным производством, не соответствует Соглашению об ассоциации с ЕС, а также другим обязательствам Украины и требует изменений. В Евросоюзе на этот факт также обратили внимание, более того — продолжают озвучивать жесткие предупреждения команде украинского лидера Владимира Зеленского. Так, недавно в Европейском Союзе признались, что крайне обеспокоены изменениями в закон о госзакупках, с тем чтобы ограничить доступ к публичным закупкам для продукции машиностроения, если хотя бы часть компонентов не будет произведена в Украине. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на DW.

Согласно последним данным журналистов, позиция дипломатической миссии такова, что эти документы однозначно будутнарушать принцип недискриминации, заложенный в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС, а также в обязательствах Украины в рамках Всемирной торговой организации.

"Хотя желание поддержать отечественную промышленность понятно, особенно учитывая экономические трудности из-за пандемии СOVID-19 , есть другие способы это делать, не нарушая принципов свободной конкуренции в отношениях со странами ЕС и другими членами ВТО", — отметили в представительстве ЕС.

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, который является ответственным за экономические вопросы, поделился с международным сообществом и украинцами важными данными — он рассказал, что уже обсудил с главой Кабмина Денисом Шмыгалем проект закона о госзакупках, принятый в первом чтении. Домбровскис также отметил, что вопрос несоответствия этого проекта Соглашения с ЕС был одной из тем переговоров.

"Мы поднимали этот вопрос и я услышал обещание премьер-министра, что правительство будет работать над тем, чтобы изменения в закон о госзакупках отвечали договоренностям Украины с ЕС, включая Соглашение об ассоциации", — заявил Валдис Домбровскис.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, 23 июля украинская власть и Европейская комиссия в Брюсселе наконец смогли подписать меморандум и кредитное соглашение — уже известны важные подробности.