Хотите, как в Украине: Лукашенко выступил с новым бесстыдным заявлением

В течение последних недель события в Беларуси привлекают к себе все больше внимания международного сообщества — как уже отмечалось ранее, 9 августа страна будет выбирать нового презиеднта. На эту должность опять претендует действующий глава государства Александр Лукашенко, который остается у власти уже 26 лет. Ни для кого не секрет, что основных оппозиционных кандидатов к выборам не допустили — это стало причиной того, что в белорусском обществе снова обострились протестные настроения. Сам Александр Лукашенко не придумал ничего лучше, чем начать запугивать своих граждан и даже начал угрожать, что будет вынужден привлечь вооруженные силы для наведения общественного порядка в стране. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

Белорусский лидер начал пугать своих граждан так называемым "украинским сценарием". Мол, страну охватит волна протестов и майданов. Что интересно, именно эти запугивания помогли Лукашенко выиграть президентские выборы 5 лет назад.

"У народа это скорее вызывает смех. Ни от кого кроме Лукашенко — даже от каких-то топовых чиновников — не звучит хоть что-то в духе о Майдане, об Украине, "хотите, как в Украине". А от Лукашенко такое до сих пор звучит. Но серьезно к этому, конечно, никто не относится", — поделился житель Минска Михаил Ильин.

Издание сообщает, что Михаил живет в Минске. 14 июля он вместе с другом, как и тысячи других белорусов, вышел на протест. В тот день Центральная избирательная комиссия не зарегистрировала 2 оппозиционных кандидатов в президенты Беларуси. Михаила задержали уже на 13-й минуте его трансляции в соцсетях. Всего же в тот вечер правоохранители задержали примерно 200 человек.

"4 человек привлекли к ответственности, рассматриваются (дела — ред.), стали фигурантами уголовного дела. За довольно жесткий отпор милиции. Был феномен того дня — люди все-таки, грубо говоря, давали сдачу милиции", — рассказал житель Минска Михаил Ильин.

Как сообщал ONLINE.UA, Александр Лукашенко предупредил белорусов, что может привлечь вооруженные силы для наведения общественного порядка в стране. Он также отметил, что не хотел бы этого делать, но "всякое возможно".