Украинцы даже не чувствуют: в Кабмине удивили оценкой ситуации в стране

Кабинет министров Украины продолжает удивлять граждан неоднозначными и скандальными заявлениями. Так, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко начал утверждать, что курс гривны сейчас является комфортным для бизнеса и промышленности. По его словам, уровень девальвации на 20% уже состоялся и, как и курса в 28 гривен за доллар, этого никто не ощутил. Об этом он рассказал в эфире одного из укранских телеканалов, передает ONLINE.UA.

"Курс является комфортным для бизнеса, для промышленности. Понимаете, после шока 23 гривны эта девальвация на 20% уже состоялась. Люди ее не почувствовали, когда усиливалась — так же они сейчас не почувствуют с точки зрения того, что курс 28", — заявил Игорь Петрашко.

Кроме того, министр отметил, что инфляция в Украине по результатам последних пяти-шести месяцев очень низкая — около 2,1%.

Стоит обратить внимание на то, что курс гривны относительно доллара и евро 24 июля на наличном рынке укрепился — впервые за несколько последних недель. Доллар в пятницу подешевел на 10 копеек — покупали его за 27,65 гривны, а продавали — за 27,94 гривны. Что важно понимать, в бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен. Однако Кабинет министров уже пересмотрел макропоказатели из-за эпидемии COVID-19 , в том числе и прогноз среднегодового курса доллара — пока в правительстве прогнозируют, что он достигнет отметки 29,5 гривны за доллар.

Напомним, что недавно НБУ объяснил населению, почему так стремительно вырос курс долара. Ситуацию прокомментировал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, отвечая на вопросы представителей СМИ. Он отметил, что решающую роль сыграл психологический фактор. По его словам, Украина уже 5 лет живет в режиме плавающего курса и колебания курса являются естественными, они происходят благодаря различным факторам, порой — это колебания спроса и предложения валюты со стороны экспортеров и импортеров, иногда — это некий психологический фактор.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, у Зеленского рассказали, что золотовалютный резерв нашей страны близок к максимальному уровню, который был за последнее десятилетие — в 2012 году.