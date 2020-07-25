Мы должны это сделать - Зеленский экстренно обратился ко всем украинцам

25 июля глава государства Владимир Зеленский провел традиционное совещание с представителями Кабинета министров, правоохранительных органов и соответствующих ведомств по эпидемиологической ситуации в стране и мерах по предотвращению распространения коронавируса. По словам украинского лидера, он контролирует, чтобы Украина была среди первых стран, которые смогут приобрести вакцину против коронавируса, когда ее изобретут. После этого глава правительства Денис Шмыгаль доложил о последних данных по распространению инфекции, отметив, что сегодня зафиксирован еще один антирекорд заражения — 1106 человек. Среди лидеров по количеству выявленных новых больных — Ровенская, город Киев и Львовская область. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ОП.

"Показатель заболеваемости вырос до 64,1 человека на 100 000 населения. По словам главы правительства, будет обращено внимание на Закарпатье, Волынь, Львовскую и Буковину из-за заполнение койкомест в опорных больницах, чтобы обеспечить их достаточное количество. На Закарпатье заполнения составляет 64%, в трех других регионах — более 40%", — говорится в сообщении.

По словам главы правительства, Черновицкая область значительно улучшила показатели по заболеваемости и уверенно отошла от лидерства по распространению COVID-19 благодаря жестким мерам, которых придерживался регион несколько месяцев. Кроме того, отмечается, что Владимир Зеленский поинтересовался продвижением своей задачи по пребыванию Украины в очереди на получение вакцины против коронавируса, когда она будет изготовлена.

«Наши дипломатические контакты и мировые ресурсы сообщают о том, что вакцину производят уже в нескольких странах. Даже если она будет готова в следующем году — Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину. Мы должны думать об этом уже сейчас. Весь мир выстраивается в очередь», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что по заданию украинского лидера проводит консультации и держит контакт с компаниями и дипломатами из разных стран, анализируя и изучая данные.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что количество больных коронавирусом в Украине побило новый антирекорд. — в субботу, 25 июля, зафиксировали 1106 новых случаев заражения.