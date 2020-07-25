Они не способны на это - у Зеленского ошеломили предупреждением о "ЛДНР"

Команда украинского лидера Владимира Зеленского сделала украинцам важное предупреждение — так, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что боевики "ДНР" и "ЛНР" не способны договариваться в Трехсторонний контактной группе в Минске. Именно поэтому, по словам чиновника, их надо менять. Представитель Кабмина отметил, что российским представителям, чтобы "сохранить лицо", надо научиться договариваться. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на журнал "Фокус".

"Люди, которые в этом процессе шесть лет, не способны на это. Они вообще не способны сказать "да", "давайте попробуем", они всегда найдут возможность сказать "нет", обвинив в этом Украину. Даже если появится политическая воля сверху, они будут тормозить", — подчеркнул Алексей Резников.

Он также отметил, что недавно официальный Киев изменил своих представителей, повысив статус своей делегации, это же, по мнению министра, может сделать и команда Владимира Путина.

Стоит обратить внимание на то, что 24 июля глава правительства Денис Шмыгаль во время встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем сообщил долгожданную новость — он рассказал, что Министерство иностранных дел работает над созданием консультативной международной платформы по Крыму. Также глава Кабмина подчеркнул, что МИД финализировало концепцию создания специального международного формата для Крыма — Международной платформы "Крым — это Украина". Шмыгаль обратил внимание на то, что на первом этапе это будет консультативно-координационный формат.

"Однако, в будущем мы не исключаем его превращения в переговорный", — отметил глава правительства.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что пресс-секретарь Путина, Дмитрий Песков, заявил, что официальную Москву настораживают заявления Киева о неактуальности минского формата и необходимости его обновления. По его словам, России не нравятся жалобы на то, что минский комплекс мер уже не актуален.