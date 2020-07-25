Земля состоит из кубов - новое открытие ученых шокировало мир

Исследователи из Университета Пенсильвании, Будапештского университета технологий и экономики и Университета Дебрецена потрясли мир результатами своего исследования — они официально заявили, что греческий философ Платон был прав, утверждая, что Земля состоит из кубов. Что важно понимать, вопрос, на который ученые искали ответ, состояла в том, какие формы возникнут, если разбить камень на мелкие части. Для этого они создали геометрическую модель, которую разрезали случайным образом на две части, а потом еще и еще и в конце концов получили "кучу кубиков". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание ScienceDailt.

"Объяснить прозрение Платона можно тем, что части некогда единого целого должны соединяться без промежутков. А единственный многогранник, который соединяется без промежутков — это — куб", — говорится в описании исследования.

Стоит отметить, чтобы проверить правильность своей математической модели, ученые измерили множество разнообразных камней в природе. Некоторые из них были отражены человеком, другие выветрились силами природы, но в любом случае в среднем их доли были кубиками. Кроме того, ученые нашли место на Земле, где нарушается "правило Платона". Это Дорога Гигантов в Северной Ирландии с ее высокими вертикальными колоннами. Эту аномалию ученые объясняют необычным процессом охлаждения базальта.

"В девяти случаях из десяти, если камень разрывается, сжимается или срезается — и обычно эти силы происходят вместе — у вас получаются осколки, которые в среднем имеют кубическую форму. Только в том случае, если стрессовое состояние, получаешь что-то другое. Земля просто не делает это часто", — рассказывают ученые.

Они наконец смогли понять, какие формы создаются, когда камни разбиваются на куски. Примечательно, что они обнаружили, что основная математическая гипотеза объединяет геологические процессы не только на Земле, но и вокруг Солнечной системы.

"Солнечная система наполнена льдом и камнями, которые постоянно сталкиваются друг с другом", — пишет издание.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Израильском институте биоисследований официально заявили, что провели успешные доклинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции.