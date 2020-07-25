Он будет разочарован - активист сравнил Зеленского и Януковича

Глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин обратил внимание на то, что украинские граждане избрали президента, которому сделали картинку "из народа". Однако у народа нет построенного миллионного бизнеса, поэтому украинцы ошиблись. Кроме того, Шабунин признался, что довольно скептически теперь относится к высказыванию "Зеленский — классный пацан, который просто ничего не понимает". Активист обратил внимание на то, украинский лидер несет ответственность за то, что оставил Арсена Авакова главой Министерства внутренних дел. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"Картинка "Я — из народа" изначально не была совсем правдивой. Он честно заработанный миллионер, богатый человек. Нет претензий. Но это не человек из народа, в его — народа — понимании", — отметил Шабунин.

По мнению украинского активиста, если у Зеленского и команды есть иллюзия, что они способны создать здесь какую-то диктатуру, то они будут разочарованы. "Интеллектуальная и организационная способность Зеленского и его команды, включая Авакова, и близко не стоит с мозгами, способностью команды Януковича. Это небо и земля... Интеллектуальные способности, контроль среды, рабочие инструменты, рабочая СБУ, рабочие менты — у Януковича было все. Все то, чего у Зеленского нет и сотой части. И медиапространство Янукович контролировал в разы лучше, чем сейчас Зеленский", — неожиданно отметил Виталий Шабунин.

Глава ГПК подчеркнул, что его очень трудно назвать фанатом Порошенко, однако несмотря на это, он считает, что бывший президент не мог уволить Авакова, ведь у него сразу распадалось парламентское большинство. У действующего украинского лидера же нет никаких подобных проблем с Аваковым, но он этого не делает.

"Для меня это необъяснимое. Я все меньше верю в эту историю, Зеленский — классный пацан, который просто не понимает. Я не понимаю, что не понятного, когда министр 6 лет реформирует полицию, а она дальше насилует и убивает?!", — заявил Виталий Шабунин.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава представительства ЕС в Украине сразу же прокомментировал сообщение о пожаре в доме председатели правлений Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.