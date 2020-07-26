Число больных коронавирусом в Украине неуклонно растет - официальные данные на 26 июля

Ситуация с пандемией коронавирус в Украине продолжает обостряться — по состоянию на воскресенье, 26 июля, зафиксированы 920 новых случаев заражения за предыдущие сутки. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 64 849 больных человек, из них 1 605 человек умерли из-за осложнения, спровоцированные коронавірусною болезнью. Уже 35 807 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные СНБО.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 июля 2020 года в Центр поступило 1307 сообщений о подозрении на COVID-19 . Всего с начала 2020 года поступило 114 896 сообщений о подозрении на COVID-19 .

Стоит обратить внимание на то, что 24 июля в мире диагностировали 289 тыс зараженный коронавирусом, 6199 пациентов умерли — это новый антирекорд. За все время пандемии уже заболевшим 15 млн 930 тыс человек: 641 тыс пациентов умерла, 9 млн 715 тыс человек смогли победить болезнь. Согласно последним данным, в США за минувшие сутки диагностировали 77 885 случаев коронавирус, в Бразилии 58 249, в Индии 48 892, ПАР 13 944, Мексика 8438 и другие. Новые случаи заболевания обнаружили в 170 странах мира. Что важно понимать, сейчас в мире за неделю диагностируют значительно больше миллиона новых случаев COVID-19 . Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

Стоит отметить, что власти ЕС приняла ряд правил, направленных на минимизацию риска заражения в трансграничных системах коллективной пассажирского транспорта. Евросоюз продвигает ряд основных мер гигиены и инфекционного контроля, которые должны применяться ко всем трансграничных служб коллективного пассажирского транспорта, а именно:

— физическое дистанцирование или, где это невозможно, использования масок;

— широкое использование цифровых билетов и проверок билетов цифровым способом;

— соблюдение высоких стандартов циркуляции свежего воздуха и чистоты транспортных средств.

Недавно глава Министерства здравоохранения Максим Степанов витупив перед украинцами с важным и экстренным предупреждением — он подчеркнул, что считает тревожным сигналом рост в Украине количества больных, нуждающихся в госпитализации. Стоит обратить внимание на то, что в пятницу, 24 июля, зафиксировали лишь 972 новых случая заражения. на следующий день установлен антирекорд — 1106.

"За прошедшие сутки страна поставила своеобразный антирекорд числа больных коронавирусной инфекцией, которые попали в медицинские учреждения. Госпитализации подлежат больные с тяжелым и средним течением болезни", — заявили накануне в МОЗ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, 25 июля глава государства Владимир Зеленский провел традиционное совещания с представителями Кабинета министров, правоохранительных органов и соответствующих ведомств об эпидемиологической ситуации в стране и мер по предотвращению распространения коронавирус.

По словам украинского лидера, он контролирует, чтобы Украина была среди первых стран, которые получат возможность приобрести вакцину против коронавирус, когда ее изобретут.