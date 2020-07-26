Гороскоп на 26 июля для всех знаков зодиака

Если вы встретите Водолея, который абсолютно лишен энергии и сил, у которого нет желаний и который перестал мечтать — это не потому, что он унылый слабак. А потому, что этот Водолей был очень сильным слишком долго... когда Водолеи хотят уйти от реальности, они уходят в себя...

При знакомстве со Стрельцом желательно — и обязательно, если Стрелец становится вашим близким человеком — выяснить, что именно для этого Стрельца на самом деле является справедливостью. И никогда не задевать эту справедливость, — себе дороже, поверьте. Стрельцы любят руками. Им нужно вас трогать, гладить, щупать, тыкать пальцем в бок или щекотать. Не трогает — не любит. если Стрельца с друзьями-подружками (тоже Стрельцами или Овнами, или Скорпионами) собрать вместе и напоить, то их можно отправлять на войну в качестве психологического оружия, чтобы противник потерял ориентацию во времени и пространстве — и боеспособность :)) Стрельцы-женщины многому полезному для современной жизни научились у мужчин: вышибать клин клином, уходить от ответа, не перезванивать, выбирать лучшее и получать удовольствие, — однако, их за это часто упрекают все те же мужчины...

Да, Тельцы ужасные собственники. Если что-то им принадлежит, значит оно только их и больше ничье. Не важно человек это или вещь. Зато то, что Тельцы считают "своим", они любят больше всего на свете Тельцы настолько верные, что даже когда переходят дорогу, не смотрят налево...

Овен (21 марта — 20 апреля)

Читайте ежедневный гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака на нашем сайте. Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака читайте далее в нашем материале.

Гороскоп на 26 июля 2020 года для Овнов

Любовный гороскоп для Овнов

Сегодня ваш любимый человек будет очень серьезно к вам придираться. Настолько серьезно, что вам будет казаться, что он специально ищет повод для ссоры. Что ж, попробуйте поссориться с ним сразу. Несерьезно, но громко, чтобы он не тратил силы и время впустую.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Чем сложнее задача поедания того или иного блюда, тем предпочтительнее оно будет сегодня. Звездами вам прописаны нелегкие испытания на пути к удовлетворению — рекомендуем реализовать их за столом. Этот день предназначен для борьбы с раковинами устриц, панцирями крабов, раков и тому подобных существ. На худой конец сойдет добыча нежнейшего филе из какой-нибудь в высшей степени костлявой, но чрезвычайно вкусной речной рыбки.

Общий гороскоп для Овнов

Почувствуйте себя хозяином вселенной. Сегодня у вас будут на то все основания. Войдя как следует в роль, постарайтесь слегка привести данную вселенную в порядок.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Можно сказать, что у вас наступил энергетический кризис, вы чувствуете себя опустошенным. Постарайтесь немного расслабиться, на работе пока всё отлично, так то вы можете подумать и о себе любимом. Не тратьте много сил ради скорейшей реализации планов.

Гороскоп здоровья для Овнов

В этот день быстрые результаты от лечения будут маловероятны, однако звезды не советуют его прекращать: наверняка уже завтра или послезавтра вы заметите улучшение в вашем самочувствии.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 26 июля 2020 года для Тельцов

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Постарайтесь сегодня не брать с собой много денег — вы либо потратите их все, либо потеряете. В любом случае, это отрицательно скажется на вашем материальном состоянии, а прибавок к заработной плате в ближайшее время, к сожалению, не предвидится. Будьте экономнее!

Гороскоп здоровья для Тельцов

В этот день откажитесь от похода в солярий: сегодня стоит повременить с этой процедурой. А пока что для улучшения цвета кожи можете сделать пиллинг, чтобы удалить омертвевший слой клеток, который придает ей сероватый оттенок.

Общий гороскоп для Тельцов

Сегодня всевозможные партнерские связи как делового, так и личного характера будут переживать период значительного подъема. Большую часть дня вы, по всей вероятности проведете в развлечениях.

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня очень важно отслеживать невербальную реакцию вашего любимого человека на ваши слова. Говорить он может все, что угодно, но его речь не будет в полной мере отражать его внутренний мир. Поэтому придется быть очень внимательным и делать серьезные выводы практически на пустом месте.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Не заботьтесь сегодня ни о чем, кроме себя самого, своего самочувствия, внешнего вида и аппетита. Все равно более ничто не сможет вас увлечь по настоящему, так зачем лукавить? В качестве пищи сегодня будут рекомендованы блюда сложные, многослойные, желательно — с рыбой. Салаты вроде "мимозы" и "селедки под шубой", рыбный торт и тому подобные изделия.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 26 июля 2020 года для Близнецов

Общий гороскоп для Близнецов

Сегодня вам следует быть внимательнее к мелочам. Это значительно замедлит продвижение вперед, но принесет ощутимые плоды в будущем.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Сегодня вам следует действовать очень оперативно и принимать решения с воистину молниеносной быстротой, ведь времени для раздумий просто не предвидится, а ваши конкуренты могут обойти вас в один момент. Так что поверьте в себя и действуйте решительно.

Любовный гороскоп для Близнецов

Будьте сегодня терпимы к капризам вашей второй половинки. Их сегодня будет более чем достаточно и хватит на целый взвод очень терпеливых и бескрайне любящих людей, однако выдержать этот натиск вам придется в гордом одиночестве. Потом сами же себе сможете медаль выдать — за отвагу.

Гороскоп здоровья для Близнецов

Сегодня многие Близнецы смогут почувствовать прилив сил и бодрости. Только постарайтесь не переоценить свои возможности, сейчас вам всё равно было бы полезней придерживаться золотой середины.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Сегодня можно и нужно есть корнеплоды и постную свинину. Избегайте всех видов рыбы, не слишком желательны тяжелые супы, особенно — с бобовыми: горохом, фасолью, чечевицей. Остерегайтесь также представителей семейства пасленовых, в первую очередь — помидоров. Но на всякий случай можно и картошку исключить, хотя не вершки же вы будете есть.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 26 июля 2020 года для Раков

Бизнес-гороскоп для Раков

Вы явно сегодня задались целью пробить своей напористостью любые стены. В работе это вам очень и очень вскоре пригодится, но вот, что касается дружеских отношений, тут следует попридержать лошадей, иначе потом вам придётся улаживать все недоразумения, которые имели несчастье произойти.

Общий гороскоп для Раков

Сегодня вам будет немного не хватать слов, ибо переполняющие вас чувства, мысли и идеи так и рвутся наружу. Не сдерживайте их, окружающие поймут вас и без слов.

Кулинарный гороскоп для Раков

Вы в курсе существования таких странных и уже почти забытых в свете ресторанных вывесок мест, как пирожковые? Если не в курсе, рекомендуем разузнать, где можно найти ближайшую. Сегодняшний день как нельзя лучше подходит для поедания пирожков, особенно — с капустной начинкой. Но за отсутствием таковой (или в том случае, если вы просто не любите капусту) сойдет и любая другая несладкая. Скажем, рис с яйцом и зеленым луком.

Гороскоп здоровья для Раков

Всмотритесь внимательнее в свое лицо, ведь оно, как книга, может рассказать вам очень многое о только начинающихся болезнях. Так, не проходящие мешки под глазами могут быть признаком возможных болезней почек. Правда, не совсем ясно, как объяснить это врачу...

Любовный гороскоп для Раков

Вам надоело однообразие в ваших отношениях? Не расстраивайтесь, оно скоро прервется, причем не самым благоприятным образом. Возможно, это будет ссора или общая проблема, которая застанет вас встряхнуться и мобилизовать все душевные силы на ее решение.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 26 июля 2020 года для Львов

Гороскоп здоровья для Львов

В этот день вы, скорее всего, сможете почувствовать себя лучше, если недавно ваше состояние было омрачено некоторым недомоганием. Во многом этому будут способствовать обретенная душевная гармония и ваш оптимизм.

Кулинарный гороскоп для Львов

Внешность обманчива, об этом стоит помнить, делая покупки. Сегодня даже самые красивые и качественные на первый взгляд продукты стоит подвергнуть тщательнейшему осмотру перед покупкой.

Бизнес-гороскоп для Львов

Сегодня вам не придется долго размышлять на тему того, как бы лучше провести этот замечательный выходной день, ибо с высокой долей вероятности он окажется не таким уж и замечательным и вовсе не выходным. Работа иногда требует внимания к себе в самые неподходящие моменты...

Общий гороскоп для Львов

Сегодня вы можете впустую потратить целый день в погоне за чем-то, что будет постоянно ускользать, но не теряться из виду, как бы поддразнивая вас и провоцируя на новый рывок. Прежде чем пускаться в погоню, подумайте, нужно ли это вам.

Любовный гороскоп для Львов

Сегодня за вами будут ухаживать очень красиво и трогательно, демонстрируя тем самым исключительно нежное отношение к вашей особе. Постарайтесь отплатить вашему любимому человеку за такие действия исключительной взаимностью, искренней радостью и теплыми чувствами.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 26 июля 2020 года для Дев

Гороскоп здоровья для Дев

Сегодня попробуйте завершить все дела пораньше и отвести больше времени для сна, ведь чем дольше вы будете видеть сновидения, тем меньше у вас шансов набрать лишний вес. Если вы регулярно не досыпаете, то вы увеличиваете риск располнеть.

Кулинарный гороскоп для Дев

Завяжите себя в узел, наступите себе на ногу, закусите губу — сделайте все, что в ваших силах, чтобы справиться с собой и заставить себя расходовать время с толком. Особенно это касается тех минут, грозящих перерасти в часы, которые вы потратите на прием пищи. Этот процесс слишком расслабляет, а вам столько всего еще нужно сделать. Кушать сегодня нужно то, что можно съесть быстро, желательно — на бегу. Можно даже бутерброд — неполезно, зато времени не отнимет.

Любовный гороскоп для Дев

Вам сегодня для счастья не нужен вообще никто! Посторонние люди, даже самые близкие, родные и любимые, будут только мешать и выводить вас из блаженного чувства равновесия. Поэтому оптимальным выходом было бы повесить табличку "Осторожно, злой я" на дверь вашей комнаты или квартиры. Пусть все вас боятся.

Общий гороскоп для Дев

Сегодня вы можете продемонстрировать свои многочисленные достоинства в наивыгоднейшем свете. Грех не воспользоваться такой возможностью.

Бизнес-гороскоп для Дев

Трудный день — похоже, придется общаться с людьми, плохо представляющими себе, что они должны делать. Будьте снисходительны, все когда-то начинали с нуля — ваш старт вспомнить, так тоже, небось, покраснеете. Не задирайте новичка, он совсем не глупый, просто пока смущается. Если не новичок и совершенно точно глупый — наши соболезнования. Может, отложите дела на завтра?

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 26 июля 2020 года для Весов

Любовный гороскоп для Весов

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто взять себя в руки и заставить делать что-то полезное для ваших с ним отношений. Пожалуй, такое будет происходить потому, что он не будет чувствовать необходимости в каких бы то ни было действиях. Может быть, вы ему в этом поможете?..

Бизнес-гороскоп для Весов

Сегодня ваш бизнес-партнер будет в чем-то удачливее вас, что может вызвать в вас приступ зависти. Впрочем. зависть — это чувство неконструктивное и практически бесполезное, поэтому постарайтесь отринуть эмоции и сделать холодные здравые выводы изо всего происходящего себе во благо.

Общий гороскоп для Весов

Сегодняшний день принесет проблемы морального толка. Вам, возможно, надо немного откорректировать политику взаимоотношений с близкими.

Кулинарный гороскоп для Весов

Особенно хороша сегодня в вашем исполнении будет жареная рыба. Или тушеная. Или даже сырая, если рискнете делать суши.

Гороскоп здоровья для Весов

В этот день Весам не стоит изображать бурную хозяйственную деятельность. Толком ничего не сделаете, а вот палец дверью прищемить, кожу теркой содрать, обжечься, порезаться или еще как-нибудь нарушить целостность своего организма можно запросто.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 26 июля 2020 года для Скорпионов

Гороскоп здоровья для Скорпионов

В этот день Скорпионы могут столкнуться с такими проблемами, как повышенная раздражительность, быстрая утомляемость и даже нарушения сна. Если самостоятельно вам не удается справиться со всем этим, пора идти на прием к врачу.

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Сегодня вам, возможно, придется из вежливости кушать то, что вы просто ненавидите. Если вы не чувствуете себя способным на такой подвиг, лучше скажите, что у вас аллергия на какой-то из компонентов этого злосчастного блюда. Объяснение вида "не люблю кошек, особенно в вашем приготовлении" вряд ли могут считаться верхом дипломатического искусства. А заедать расстройство отправляйтесь в мексиканский ресторан. Перец — он все лишние вкусы перебьет.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Вам пришло в голову нечто особенное? Это не самый лучший день для реализации нестандартных идей. Даже их презентацию лучше пока отложить. Однако это не значит, что нельзя к ней готовиться — вот этим и займитесь.

Общий гороскоп для Скорпионов

Сегодня у вас есть неплохой шанс получить признание, правда для этого придется что-нибудь сделать. Что именно — не важно, лишь бы оно было заметно невооруженному глазу.

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодня звёзды не рекомендуют злоупотреблять алкоголем, особенно в присутствии вашего любимого человека, в независимости от его поведения. В случае малейшей вашей нетрезвости вы утратите способность адекватно реагировать на поведение вашей половинки, что может вызвать множество недоразумений.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 26 июля 2020 года для Стрелецов

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Постарайтесь принять необходимые меры для того, чтобы выходной день посвятить именно отдыху, а не чему бы то ни было еще. Это окажется задачей не из простых, однако вы с ней справитесь, если захотите этого, разумеется. А вам стоит захотеть. Крайне рекомендуется.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Не приглашайте сегодня никого за свой стол. Если к вам присоединятся по собственному желанию — другое дело, но попытка кого-то уговорить приведет лишь к тому, что вас совершенно незаслуженно обидят. Либо сразу — отказом, либо после — инсинуациями на тему дурного вкуса блюд. Так что кушайте в одиночестве, хотя, конечно, есть одному копченую форель — это как-то неправильно.

Общий гороскоп для Стрелецов

Некоторые представители рода человеческого абсолютно не понимают шуток. Не исключено, что сегодня подобные особи будут попадаться вам довольно часто, посему, во избежание каких бы то ни было последствий, от острословия придется отказаться.

Любовный гороскоп для Стрелецов

В этот день вашему любимому человеку очень захочется совершить для вас какое-то маленькое чудо. Главное для вас — заметить это желание и всячески его морально поддержать, дабы он не успел передумать — мысль-то замечательная.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

Сегодня Стрельцам не стоит нервничать и перенапрягаться, поэтому сделайте все возможное для того, чтобы избавить себя от излишних стрессов и нагрузок, как физических, так и эмоциональных.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 26 июля 2020 года для Козерогов

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Вам будет везти практически во всем, за что вам придет в голову взяться. Вас, безусловно, наилучшим образом накормят в ресторане, кстати, есть шанс еще и попасть на какую-либо акцию, в результате которой вы откушаете либо со скидкой, либо и вовсе бесплатно. Однако, почему бы не попробовать сочинить эссе на кулинарную тему в двух-трех блюдах самостоятельно? Как вы посмотрите на тушеную в сливках говядину со стручковой фасолью и белым перцем?

Любовный гороскоп для Козерогов

День хорош для наведения мостов между людьми, разделенными большими расстояниями, различиями культурного и образовательного характера. В результате может сложиться то, что обычно называют мезальянсом — но почему это должно вас волновать?

Общий гороскоп для Козерогов

Сегодня вам предстоит сделать что-то, чего вы никогда не делали ранее. Это отнимет массу нервной энергии, зато наполнит день смыслом.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Пора уже прекратить делать из мухи слона. Ваше положение значительно благоприятнее, чем у 90 процентов населения земного шара. Не верите? Где-то была статистика, поищите. Это отвлечет вас от тяжких дум.

Гороскоп здоровья для Козерогов

Нынче постарайтесь хоть некоторое время побыть на солнце, вашему организму сейчас особенно нужен витамин D. Так что даже самая обыкновенная прогулка станет для вас ценным источником необходимого вам элемента.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 26 июля 2020 года для Водолеев

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Хотите чего-нибудь изысканного? Как насчет французской кухни — и даже не обязательно разорять ближайший водоем на предмет улиток и лягушек, можно попробовать и чего-то менее экзотического. Например, фаршированного кукурузой и сладким перцем гуся. Блюда простое, деревенское, но сытное и вкусное. И вина, вине не забудьте заказать французского же.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Ведите дела только с теми, кому доверяете. Каким бы выгодным и заманчивым ни казалось предложение, не спешите принимать его: ваши нынешнее партнерские отношения ещё себя не изжили, а вот новые не принесут никакой пользы — вероятней всего, это просто трюк.

Гороскоп здоровья для Водолеев

Нынче вам лучше всего будет восстановить свои силы в тишине и покое. Ложитесь спать пораньше, откажитесь от шумных мероприятий и вечеринок: это только вымотает вас ещё больше, и вы абсолютно не отдохнете.

Общий гороскоп для Водолеев

Сегодня вы можете получить немало хороших предложений, что само по себе прекрасно, но это обстоятельство поставит вас перед необходимостью выбрать лучшее, каковое качество отнюдь не всегда очевидно. Чтобы не рвать на себе волосы впоследствии, не спешите с решением.

Любовный гороскоп для Водолеев

Замечательный день для того, чтобы выехать вместе с вашей половинкой на природу. Обычно за чертой города люди очень меняются, скидывают городские маски и становятся сами собой. Замечательный тест на совместимость! И если вам действительно хорошо вместе — то и день получится просто отличным.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 26 июля 2020 года для Рыб

Любовный гороскоп для Рыб

В этот день вам будет очень больно наблюдать за вашим любимым человеком и понимать, что он не такой, каким вам бы хотелось его видеть. Однако любите вы его именно таким, со всеми его недостатками и странностями, и если что-то переделаете в нём — это будет уже не он. Может быть, эти мысли помогут вам уменьшить в себе накал раздражения?..

Бизнес-гороскоп для Рыб

В этот день тянуть одеяло на себя вам, пожалуй, не стоит: перетянете вряд ли, а вот порвать можете запросто. Вместе со своей репутацией и возможностью карьерного роста. К сожалению, ваша участь в этот день — сидеть тихонько и ждать.

Общий гороскоп для Рыб

Постарайтесь сегодня не забыть, что в командной игре самое главное — хорошо налаженное взаимодействие между игроками. Попробуйте добиться чего-то подобного в отношениях с коллегами по работе.

Гороскоп здоровья для Рыб

Нынче вашим слабым местом может стать горло, поэтому следует остерегаться возникновения такой болезни, как тонзиллит. Примите необходимые меры, чтобы не допустить появления этого заболевания.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Если соберетесь варить борщ, так уж делайте его по всем правилам. Вариации на тему сегодня не пройдут — у вас получится не более чем горячий овощной салат — этого ли вы добиваетесь?