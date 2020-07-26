Напомнили об угрозе - против РФ выступили с новым и обвинениями

В британском правительстве объявили о намерениях повысить оборонительные способности на фоне новых угроз. Прежде всего решения, связанные с действиями России и Китая в космосе. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление министра обороны страны Бена Уоллеса.

По его словам, Лондон обратился к москве и Пекину с призывами о сотрудничестве.

"На этой неделе нам напомнили об угрозе, которую представляет Россия нашей национальной безопасности, провокационным испытаниям похожего на оружие снаряда со спутника, что ставит под угрозу мирное использование космоса... Но Россия не одна. Китай также разрабатывает наступательную космическую оружие, оба государства наращивают свой потенциал", — заметил Уоллес.

Министр подчеркнул, поступки обеих стран — это подчеркивание важности пересмотра политики, которая касается безопасности и обороны. Вскоре появится оборонная политика нового поколения.

"Поскольку традиционная форма конфликтов отходит, киберпространство и данные становятся полем боя, мы должны перехитрить наших противников, пользуясь технологическими преимуществами и постоянно фокусируясь на инновациях", — добавил он.

Недавно британская власть выступила с беспокойством относительно вероятного использования российским командованием элементов нового космического оружия. Также специалисты Соединенных Штатов наблюдали за этими испытаниями, которые, по версии Кремля, были обычной космической миссией. Впрочем, аппарат имел "вооруженными характеристиками".

Россия предсказуемо отвергла все подобные обвинения.