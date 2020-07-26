Луческу столкнулся с серьезной проблемой в Динамо - что случилось

Новый тренер ФК "Динамо" Мирча Луческу предложил присоединиться к его штабу Вячеславу Шевчуку. Бывший игрок "Шахтера" неожиданно жестко ответил румынскому специалисту. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на телеканал "Футбол".

По его словам, он был осведомлен о планах приглашение к новой команде.

"Но я ему сразу сказал: Мистер, не нужно никаких разговоров, я вам желаю удачи, но я не смогу в силу понятных обстоятельств", — подчеркнул Шевчук.

Он пояснил, Луческу очень рассчитывал также на Карло Николини — тренера по физической подготовке, их сотрудничество длилось около 20 лет. Он также отказался от работы в "Динамо".

"Считаю, что Николини очень важная для Луческу фигура, как ферзь в шахматах. Долго с ним работает, чувствует Мистера, где нужно подсказать что-то, сделать какие-то замены. И Знаю, что Ринат Леонидович часто общался с Николини, уважал его мнение. Поэтому вот так", — добавил Шевчук.

Напомним, Мирча Луческу вернулся в Украину после длительного перерыва, которая оказалась у него после ухода из "Шахтера". Контракт на два года с правом на еще один вызвал бурю критики со стороны фанатов "Динамо" прежде всего.

Назначению румынского эксперта предшествовала, соответственно, отставка Алексея Михайличенко на фоне оглушительных поражений киевской команды. Луческу стал первым тренером-иностранцем для "Динамо". Президент клуба Игорь Суркис на этом настаивал и добавлял, что его всегда критиковали за "динамовские сердца".