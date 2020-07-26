США совершили новые выпады против амбициозных планов Кремля - ​​что известно

Представители правительства Соединенных Штатов усилили давление на компании, которые занимаются строительством "Северного потока-2 ". Они провели ряд видеоконсультаций, на которых намекнули подрядчикам на последствия. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Die Welt.

Согласно информации источников, чиновники "ясно дали понять, что хотят помешать завершению проекта".

Известно, что таких встреч состоялось как минимум две. Американскую сторону представляли чиновники Министерства финансов, Министерства энергетики и дипломаты Государственного департамента. Информаторы назвали угрозы Вашингтона "очень и очень серьезными".

Отмечается, что европейские придаточными "Северного потока-2 " потеряют рынок Соединенных Штатов, а представители этих компаний не смогут посещать страну.

В то же время в немецком государственном департаменте подтвердили, что американская сторона ведет переговоры с компаниями. Такие данные уже есть в Федеральном министерстве иностранных дел.

24 июля официально стало известно, что американский Сенат подавляющим большинством голосов одобрил оборонный бюджет на сумму 741 миллиард долларов. Согласно последним данным, сенаторы поддержали закон о функционировании национальной обороны 86 голосами "за", против были 14 сенаторов.

Именно в этом законопроєкті содержится пункт о вероятных санкциях за причастность к "Потоку".