Лечение коронавируса - в МОЗ выступили с важным предупреждением

Украинская власть определенным образом изменила протокол лечения коронавирус COVID-19 . В официальном порядке появились новые препараты. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление министра здравоохранения Максима Степанова.

По его словам, речь идет о добавлении в перечень дексаметазона, расширение правил использования ремдесивира, а также изменения в правилах лечения с помощью гидроксихлорохина.

В то же время несколько других препаратов убрали из протокола. Это — лопинавир и ритонавир.

Степанов отметил, дексаметазон также можно использовать, однако для этого гормонального препарата необходимы четкие условия.

"Он применяется исключительно в кислородно-зависимых состояниях, когда у человека уже развилась дыхательная недостаточность. И только в условиях госпитализации, под наблюдением врача его можно использовать", – пояснил министр.

Он добавил, что украинцам не следует принимать дексаметазон во время амбулаторного лечения. Без присмотра врача это может привести к вред организму.

Гидроксихлорохин сейчас можно использовать для лечения случаев COVID-19 средней тяжести. Это необходимо делать исключительно в стационаре через подобные эффекты препарата.

"Все эти изменения вносятся, прежде всего, на основе опыта наших врачей и зарубежных коллег, с которыми мы постоянно общаемся и прослеживаем применения тех или иных лекарственных средств", – резюмировал Степанов.

Напомним, по состоянию на утро 26 июля в Украине подтвердили 64 849 случаев коронавируса. За предыдущие сутки — 920 новых.

Как сообщал ONLINE.UA, 25 июля украинское правительство наконец опубликовало постановление от 22 июля о введении карантина и введении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории со значительным распространением COVID-19 .

Украинцам стоит обратить внимание на то, что в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах региона устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности.