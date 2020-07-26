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Может быть ошибочно - Степанов поразил новым заявлением об эпидемии COVID-19

Украина | Читати новину українською
Может быть ошибочно - Степанов поразил новым заявлением об эпидемии COVID-19 Медицина (фото — media.defense.gov)

ПЦР-тестирование на новый коронавирус COVID-19 может быть ошибочным, подтвердили в Министерстве здравоохранения. Министр Максим Степанов на брифинге объяснил причины. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление 26 июля.

По его словам, инфицированный человек имеет скопление вируса в носоглотке. Заболевание выявляют, когда берут мазок для теста.

"Но в то же время, вирус может находиться в нижних дыхательных путях, и в таком случае может быть ошибочно отрицательный результат", – пояснил Степанов.

Он добавил, все также может зависеть от профессионализма медиков, которые осуществляют проверку.

"Конечно, мы все люди, и такие же люди наши медицинские работники", – подчеркнул чиновник.

Согласно с официальным порядком, человек переносит еще одно тестирование, если у нее зафиксировали симптомы COVID-19. Для этого могут также привлечь метод ИФА.

"У нас все четко прописано и регламентировано в алгоритмах тестирования", – отметил министр.

Напомним, по состоянию на утро в воскресенье, 26 июля, в Украине установили уже 64 849 диагнозов коронавируса. По итогам предыдущих суток количество увеличилось на 920 случаев.

Сейчас по всей стране ввели новый режим адаптивного карантина. Он позволяет гибко управлять жесткостью ограничений согласно ситуации в регионах. В частности, новая система предусматривает четыре уровня критичности ситуации.

Как сообщал ONLINE.UA, украинская власть определенным образом изменила протокол лечения коронавирус COVID-19, в официальном порядке появились новые препараты. Речь идет о добавлении в перечень дексаметазона, расширение правил использования ремдесивира, а также изменения в правилах лечения с помощью гидроксихлорохина.

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, Максим Степанов, Украина, Минздрав, лечение, тесты, эпидемия
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