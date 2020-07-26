Агрессор выступил с громким заявлением о войне на Донбассе - что следует знать

Недавно Украина и Россия согласовали новый режим прекращения огня с полуночи понедельника, 27 июля. Марионеточная оккупационная администрация тем временем выступила с громким заявлением. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российские СМИ.

Командование боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" объявили, что переходят к особого режима за прекращения огня 27 июля. Москва якобы передала приказ по этому поводу.

"Согласно достигнутым договоренностям 22 июля на переговорах контактной группы в Минске, мы переходим к полному и бессрочному прекращению огня. Всем военнослужащим народной милиции" с 00.01 часов 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие", — цитируют СМИ заявленіе представителя "ДНР".

Соответствующее объявление сделали также в соответствии оккупированного Луганска.

Напомним, по данным ОБСЕ во время раунда переговоров ТКГ 22 июля главным моментом переговоров стало согласование нового режима прекращения огня. Кроме того стороны договорились о:

запрет на использование снайперов;

неразмещение тяжелого вооружения на территории населенных пунктов, их окрестностей или возле школ, детсадов, больниц, громадських локаций;

дисциплинарные меры в случае нарушения режима прекращения огня (для этого информировать координатора ТКГ);

создание механизма для реагирования на обстрелы-нарушение.

Для предотвращения обстрелов и ответам будет работать специальный механизм.

Как сообщал ONLINE.UA, оккупационные войска РФ на Донбассе продолжают обострять противостояние, хотя недавно стороны согласовали новый режим прекращения огня. За сутки 25 июля противник нанес 15 ударов. Атаки зафиксировали почти вдоль всей линии соприкосновения.