Никуда не денется - в МВД раскрыли новости о поиске полтавского террориста

Украинские правоохранители продолжают розыск преступника Романа Скрипника, который недавно взял в заложники полковника полиции. Министерство внутренних дел раскрыло подробности операции. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление советника министра Михаила Постола.

По его словам, так называемый "полтавский террорист" не сможет скрыться от правосудия.

"Вся информация об этом человеке есть, все родственники найдены, правоохранительные органы оцепили там все, все контролируется тепловизорами, никуда он не денется. Каждая область разделена на квадраты, и каждое подразделение имеет свой квадрат. Но сейчас лето, зелень вокруг, в лесах — не так очищают те леса, как раньше. Спрятаться в лесу в принципе просто, но вопрос времени. Ну сколько там — еще день, еще два", — объяснил Апостол.

Он считает, Скрипник будет выбирать между двумя путями — сдачей правоохранителям или самоубийством.

“Он выйдет сам, он переосмыслит, что никуда не денется. Он будет, как загнанный волк там бегать, ну сколько он будет бегать, или покончит с жизнью...”, — считает советник министра.

Он также обратил внимание на вероятные психические расстройства этого человека. Это, по мнению чиновника, наклоняет развитие ситуации в сторону суицида преступника.

Напомним, упомянутый инцидент произошел 23 июля в Полтаве. Скрипник пытался украсть автомобиль, но был пойман правоохранителями. Он начал угрожать гранатой, сумел поехать на предоставленной ими машине. Позже преступник бросил заложника и транспорт, спрятавшись в дикой местности Полтавщины.

Как сообщал ONLINE.UA, преступник потребовал от правоохранительных органов дать ему волю, обеспечить отсутствие преследования. Украинская власть отметила, что его требования нельзя выполнить ни в коем случае.