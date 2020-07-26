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Украина приняла неотложное решение об ООС на Донбассе - что происходит

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Украина приняла неотложное решение об ООС на Донбассе - что происходит ЗСУ (фото — facebook.com)

Командование Операции Объединенных сил объявило об активной подготовке украинской стороны к режиму прекращения огня, который становится действующим с ночи в понедельник, 27 июля. Предполагается, что на Донбасс перебросят подразделения, которые укомплектовали из бойцов, имеющих опыт миротворческих операций. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на штаб ООС.

Согласно официальным объявлениям, речь идет о бывших участников миротворческих акций Операции Объединенных сил.

"Прежде всего, такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач и предупредить вероятные провокации. В то же время, не лишит украинских воинов возможности для самозащиты, как это гарантирует статья 51 Устава ООН", — подчеркнули в ООС.

В то же время украинское командование напомнило, бойцы ВСУ несмотря на договоренности о полном прекращении огня смогут отвечать на провокации или наступление врага в случае опасности здоровью или жизни. Для вероятной ответы созданы дополнительные резервы.

"Также с целью объективного информирования украинского общества и мирового сообщества о текущей ситуации в Донецкой и Луганской областях на различных участках линии разграничения предусмотрена работа корреспондентов и съемочных групп отечественных и иностранных СМИ", — добавили в штабе.

Напомним, по договоренностям Трехстороннего контактной группы, режим прекращения огня вступает в силу с 00:01 27 июля. Тем временем по состоянию на 12:00 в воскресенье, 26 июля, враг уже четыре раза обстрелял украинские силы.

Как сообщал ONLINE.UA, марионеточная оккупационная администрация выступила с громким заявлением. Боевики так называемых "ДНР" и "ЛНР" объявили, что переходят к особого режима за прекращения огня 27 июля. Москва якобы передала приказ по этому поводу.

Источник: ONLINE.UA
Теги: ВСУ, миротворцы, ООН, Украина, ООС, АТО, ДНР, ЛНР, ОРДЛО, Россия, вторгнення
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