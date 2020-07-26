Зрелищный матч Лиги чемпионов оказался под угрозой - в чем причина

Лига чемпионов сезона 2019/20 может потерять один из зрелищных матчей. Под угрозой оказался поединок "Манчестер Сити" и мадридского "Реала". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Marca.

По данным издания, в Великобритании недавно ввели новую карантинную норму — изолироваться на 14 дней должны все люди, которые приезжают из стран "красной" зоны. В этой стране должен состояться матч, а вот Испания принадлежит именно к "красного" списка.

Соответственно, для прибытия на 1/8 финала и участия в поединке испанской команде нужно пройти 14-дневный карантин.

Планируется, что встреча на поле должно состояться 7 августа. Сейчас известно, что представители УЕФА могут перенести событие с территории Великобритании, чтобы вообще ее провести. Принять матч, согласно предварительным данным, могут Порту и Гимарайнш.

Напомним, матч будет ответом. Предыдущая встреча команд состоялась в конце февраля и завершилась счетом 2:1 в пользу "горожан".

Нынешний сезон оказался для "Мансити" крайне тяжелым и проблемным. Недавно завершилась судебная тяжба, в которой клуб пытался опровергнуть обвинения в нарушении финансового фэйр-плею.

Команда могла получить дисквалификацию на два следующих сезона еврокубков, однако суд поддержал апелляцию — штраф в 10 миллионов евро без отстранения от турниров.

Сезон еврокубков 2019/20 планируют оперативно доиграть в течение августа, чтобы вскоре начать новый. Пандемия COVID-19 вызвала критическую задержку в несколько месяцев.

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