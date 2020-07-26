Уже в этом году - Путин шокировал мир новыми циничными угрозами

Российский президент Владимир Путин выступил с громким заявлением о новейшем оружии. Он утверждает, что уникальные средства борьбы появятся на флоте уже в этом году. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российские сми.

В воскресенье, 26 июля, лидер страны-агрессора выступил на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. По его словам, уже в течение 2020 года флот получит 40 новых кораблей, которые будут обладать гиперзвуковые ударные комплексы.

"В этом году в его состав будет принято сорок кораблей и судов различных классов... Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны", — подчеркнул Путин.

Он также добавил, оснащение российского флота систематически увеличивается ежегодно.

Следует заметить, что в Кремле уже не впервые делают заявления о новейшую гиперзвуковую оружие. Утверждалось, что эти средства якобы не имеют аналогов в мире.

В то же время в июне американский президент Дональд Трамп объявил о разработке гиперзвуковой ракеты, которая в 17 раз быстрее существующих разработок и с которой американцы смогут победить любого врага.

Как сообщал ONLINE.UA, Путин пообещал, что вскоре в России появится новый вид оружия, предназначенного для борьбы с гіперзвуковими вооружениями, благодаря которой россияне смогут сбивать ракеты противника. Он заявил о готовности "удивлять" такими разработками оппонентов.

В США заверили, что защита США от российской гиперзвуковой оружия будет неоспоримым, а бывший министр обороны США Майк Маттис назвал стратегию главы Кремля "гонкой вооружений с самим собой".