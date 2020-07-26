Передается ли коронавирус через воду - ученые дали ответ

Научный коллектив американского Центра контроля и профилактики заболеваний исследовали вероятность заразиться коронавирусом через воду. Согласно исследованию, в бассейнах, джакузи, спа-центрах не нашли следов COVID-19 . Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

Группа итальянских экспертов подчеркнула, доказательства наличия вируса в воде малые. Также нет никаких данных, которые подтверждают наличие COVID-19 в поверхностных, подземных водах или питьевой воде.

"Эксперты ВОЗ и CDC констатируют, что о фекально-оральный механизм передачи инфекции также не сообщалось. Следовательно, возможность распространения COVID-19 во время отдыха на пляжах связана со скоплением людей. Возбудитель новой коронавірусної инфекции способен передаваться от человека к человеку независимо от того, находятся ли они в воде или находящихся на суше", — пояснили в Центре.

Отмечается, исключено инфицирование происходит через контакт между людьми.

"Болезнь передается, в основном через мелкие капли, выделяемые из носа или рта во время кашля, чихания или разговора. То есть, если вы плаваете, а человек рядом с вами кашляет, вы можете вдохнуть эти капли и, соответственно, инфицироваться", — добавили специалисты.

Также они напомнили о распространенные средства защиты — дистанцирование, мытье рук с мылом или обработка антисептиком, использование масок.

По состоянию на утро в воскресенье, 26 июля, в Украине зафиксировали 64 849 случаев COVID-19 . Количество увеличилось за последние сутки на 920.