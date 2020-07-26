Новости

Лента новостей

Передается ли коронавирус через воду - ученые дали ответ

Технологии | Читати новину українською
Передается ли коронавирус через воду - ученые дали ответ Коронавірус (фото — pixabay.com)

Научный коллектив американского Центра контроля и профилактики заболеваний исследовали вероятность заразиться коронавирусом через воду. Согласно исследованию, в бассейнах, джакузи, спа-центрах не нашли следов COVID-19. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

Группа итальянских экспертов подчеркнула, доказательства наличия вируса в воде малые. Также нет никаких данных, которые подтверждают наличие COVID-19 в поверхностных, подземных водах или питьевой воде.

"Эксперты ВОЗ и CDC констатируют, что о фекально-оральный механизм передачи инфекции также не сообщалось. Следовательно, возможность распространения COVID-19 во время отдыха на пляжах связана со скоплением людей. Возбудитель новой коронавірусної инфекции способен передаваться от человека к человеку независимо от того, находятся ли они в воде или находящихся на суше", — пояснили в Центре.

Отмечается, исключено инфицирование происходит через контакт между людьми.

"Болезнь передается, в основном через мелкие капли, выделяемые из носа или рта во время кашля, чихания или разговора. То есть, если вы плаваете, а человек рядом с вами кашляет, вы можете вдохнуть эти капли и, соответственно, инфицироваться", — добавили специалисты.

Также они напомнили о распространенные средства защиты — дистанцирование, мытье рук с мылом или обработка антисептиком, использование масок.

По состоянию на утро в воскресенье, 26 июля, в Украине зафиксировали 64 849 случаев COVID-19. Количество увеличилось за последние сутки на 920.

Как сообщал ONLINE.UA, ПЦР-тестирование на новый коронавирус COVID-19 может быть ошибочным, подтвердили в Министерстве здравоохранения. Министр Максим Степанов на брифинге объяснил причины.

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, эпидемия, пандемия, медицина, инфекция, наука
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 64849 +920
Выздоровели 35807 +310
Летальные 1605 +15

Данные МОЗ Украины
Обновлено:17:11, 26.07.2020

Онлайн референдум
  • Поддерживаете ли вы легализацию игорного бизнеса?
  • 20%
    80%

    Ответили 246869

Все вопросы
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...