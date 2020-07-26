Как можно скорее - в Кабмине выступили со срочным заявлением

Глава украинского правительства Денис Шмигаль находится в Брюсселе с первым официальным визитом. Там он обратился к европейским партнерам с неотложным призывом относительно соглашения об общем авиационном пространстве. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Кабинета министров.

По словам премьер-министра, подписать этот документ нужно как можно скорее. Также на встрече с європосадовцями он призвал к разработке Совместной декларации Шестого Саммита Восточного партнерства.

Шмигаль отметил, каждой стороне необходимо приложить максимальные усилия для выполнения всех задач из "20 достижений до 2020 года".

"Имею в виду подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве. Необходимо найти возможность подписать это соглашение с Украиной как можно скорее", — добавил он.

Премьер пояснил, что украинская сторона рассчитывает на устойчивую поддержку со стороны брюссельских партнеров.

"Это будет способствовать дальнейшему развитию украинской авиационной отрасли, увеличению количества полетов и пассажирских перевозок", — резюмировал политик.

Напомним, представители украинского правительства неоднократно заявляли о необходимости пересмотра Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Недавно Шмыгаль дал европейским властям и украинским гражданам еще одну важную обещание — он подчеркнул, что его команда ликвидирует Государственную фискальную службу к концу текущего года. Политик также обратил внимание на то, что это одно из условий для второго транша макрофинансовой помощи в 600 миллионов евро от ЕС для нашей страны.

Как сообщал ONLINE.UA, в Евросоюзе признались, что крайне обеспокоены изменениями в закон о госзакупках, с тем чтобы ограничить доступ к публичным закупкам продукции для машиностроения, если хотя бы часть компонентов не будет произведена в Украине.