Зеленский провел срочные переговоры с Путиным - что известно

Президенты Украины Владимир Зеленский и РФ Владимир Путин провели неожиданные переговоры. Они обсудили Донбасс в воскресенье, 26 июля. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ОПУ.

По данным Банковой, лидеры затронули тему договоренностей, достигнутых на саммите "нормандской четверки" 9 декабря прошлого года.

"Владимир Зеленский поднял вопрос безопасности на Донбассе. Собеседники приветствовали достижение договоренности относительно полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, которое начинается с 00:01 27 июля 2020 года, Президент Российской Федерации поддержал эту договоренность. Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе", — проинформировали в Офисе.

В частности, президент обсудили разминирование, разведения войск от линии соприкосновения, открытия новых путей ее пересечения, работу наблюдателей ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста к пленным. Зеленский коснулся темы увольнения крымско-татарского политзаключенного Руслана Сулейманова, который накануне потерял сына.

"Президент Украины особо подчеркнул необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации. Стороны также обсудили Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и Закон о децентрализации, который предусматривает изменения в Конституцию Украины", — объявили в ОПУ.

Как сообщал ONLINE.UA, командование Вооруженных сил Украины выступило с неотложным заявлением через Донбасс. Главнокомандующий Руслан Хомчак призвал украинцев не поддаваться провокациям и искусственно созданной панике.

В период введения нового режима прекращения огня ситуация на Донбассе останется под контролем, добавил он.