Зайцево в огне - циничная выходка оккупантов спровоцировала новые беды на Донбассе

Оккупанты в воскресенье, 26 июля, обстреляли окрестности населенного пункта Зайцево. Это вызвало масштабный пожар, который перекинулся на жилые дома. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".

Согласно данным журналистов, пламя охватило как минимум 10 дворов. Сейчас с ним борются представители Государственной службы по чрезвычайным ситуации — вместе с военнослужащими Операции Объединенных сил.

В командовании ООС проинформировали, что пытаются разобраться с ситуацией. В свою очередь ГСЧС не прокомментировала публично факт инцидента.

Напомним, в регионе царит очень жаркая погода. Обстрелы могут спровоцировать возгорание сухой травы или кустов, что перерастет со временем в большое бедствие для местных жителей.

Подобные события происходили уже не раз на Донбассе. В июне пожарные много дней боролись с пламенем, которое охватило Луганщину. Для этого официальный Киев даже требовал от оккупантов подтвердить режим прекращения огня, хотя бы к ликвидации возгорания.

Также лесной пожар в результате вражеских выпадов произошла недавно — 22 июля. Сотрудникам ГСЧС понадобилось почти два дня для преодоления ее последствий. Пламя в Новоайдаровском районе Луганщины потушили, оно началось с сухой травы и молодого леса.

Напомним, тем временем украинские силы готовятся к полномасштабному режима прекращения огня на Донбассе. Он станет действующим, согласно договоренностям с Москвой, от 00:01 понедельника, 27 июля.

Командование планирует перебросить на передовой рубеж военнослужащих с опытом участия в миротворческих операциях ООН.

Накануне введения нового режима президент Владимир Зеленский провел телефонную беседу с лидером государства-агрессора Владимиром Путиным.

Как сообщал ONLINE.UA, по данным Банковой, лидеры затронули тему договоренностей, достигнутых на саммите "нормандской четверки" 9 декабря прошлого года. Они обсудили разминирование, разведения войск от линии соприкосновения, открытия новых путей ее пересечения, работу наблюдателей ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста к пленным.