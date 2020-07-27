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Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 27 июля

Украина | Читати новину українською
Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 27 июля Фото: pixabay.com

Ситуация с пандемией коронавируса в Украине продолжает накаляться — в понедельник, 27 июля, зафиксированы 807 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 65 656 человек, из них 1616 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 36122 украинца смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 2589 случаев;
Волынская область — 3616 случаев;
Днепропетровская область — 1330 случаев;
Донецкая область — 850 случаев;
Житомирская область — 1723 случая;
Закарпатская область — 4874 случая;
Запорожская область — 750 случаев;
Ивано-Франковская область — 4121 случай;
Кировоградская область — 695 случаев;
м. Киев — 7690 случаев;
Киевская область — 3548 случаев;
Львовская область — 8952 случая;
Луганская область — 120 случаев;
Николаевская область — 559 случаев;
Одесская область — 2960 случаев;
Полтавская область — 394 случая;
Ровенская область — 5701 случай;
Сумская область — 445 случаев;
Тернопольская область — 2773 случая;
Харьковская область — 3431 случай;
Херсонская область — 220 случаев;
Хмельницкая область — 1059 случаев;
Черновицкая область — 5634 случая;
Черкасская область — 902 случая;
Черниговская область — 720 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 июля 2020 в Центр поступило 901 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 116 783 сообщения о подозрении на COVID-19.

Стоит обратить внимание на то, что по состоянию на утро 27 июля в мире зарегистрировали 16,412 млн случаев заболевания Covid-19, из них 652 тыс — летальных. При этом, согласно статистике, почти 10 млн человек победили болезнь и выздоровели. Только за последние сутки в мире выявлено 216тыс случаев заболевания Covid-19, из них 4104 — летальные. Лидерами по количеству больных являются США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка. Украина на 35 месте. Что важно понимать, сутки назад в мире насчитывалось 16,189 млн случаев заболевания коронавирусом. Дневной прирост составлял почти 258 тыс человек.

Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 27 июля (1)

Недавно стало известно, что на одной баварской ферме выявлено более 170 больных Covid-19. На карантин пришлось отправить всех 480 работников фермы, среди которых украинцы. По словам местных властей, это произошло в баварском районе Дингольфинг-Ландау. На карантин ушли даже те работники фермы, результаты тестирования которых оказались отрицательными.

"Чтобы избежать дальнейшего распространения, мы, к сожалению, должны сделать этот шаг для защиты населения", — заявил глава округа Вернер Бумедер.

Кроме того, указано, что работники, помогающие со сбором урожая, приехали на ферму из Венгрии, Румынии, Болгарии и Украины.

Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 27 июля (2)

Напомним, что украинская власть определенным образом изменила протокол лечения коронавируса COVID-19. В официальном порядке появились новые препараты — эту информацию уже подтвердил министр здравоохранения Максима Степанова. По его словам, речь идет о добавлении в перечень дексаметазона, расширение правил использования ремдесивира, а также изменения в правилах лечения с помощью гидроксихлорохина. В то же время несколько других препаратов убрали из протокола. Это — лопинавир и ритонавир.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что власти Австрии сообщили украинцам и международному сообществу крайне важную новость о пандемии коронавируса.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, Минздрав, эпидемия, пандемия, количество больных, коронавірус, последние новости о коронавирусе, статистика по областям, статистика 27 июля
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Обновлено:10:11, 27.07.2020

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