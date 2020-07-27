Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 27 июля

Ситуация с пандемией коронавируса в Украине продолжает накаляться — в понедельник, 27 июля, зафиксированы 807 новых случаев заражения. Общее количество больных
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 2589 случаев;
Волынская область — 3616 случаев;
Днепропетровская область — 1330 случаев;
Донецкая область — 850 случаев;
Житомирская область — 1723 случая;
Закарпатская область — 4874 случая;
Запорожская область — 750 случаев;
Ивано-Франковская область — 4121 случай;
Кировоградская область — 695 случаев;
м. Киев — 7690 случаев;
Киевская область — 3548 случаев;
Львовская область — 8952 случая;
Луганская область — 120 случаев;
Николаевская область — 559 случаев;
Одесская область — 2960 случаев;
Полтавская область — 394 случая;
Ровенская область — 5701 случай;
Сумская область — 445 случаев;
Тернопольская область — 2773 случая;
Харьковская область — 3431 случай;
Херсонская область — 220 случаев;
Хмельницкая область — 1059 случаев;
Черновицкая область — 5634 случая;
Черкасская область — 902 случая;
Черниговская область — 720 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 июля 2020 в Центр поступило 901 сообщение о подозрении на
Стоит обратить внимание на то, что по состоянию на утро 27 июля в мире зарегистрировали 16,412 млн случаев заболевания
Недавно стало известно, что на одной баварской ферме выявлено более 170 больных
"Чтобы избежать дальнейшего распространения, мы, к сожалению, должны сделать этот шаг для защиты населения", — заявил глава округа Вернер Бумедер.
Кроме того, указано, что работники, помогающие со сбором урожая, приехали на ферму из Венгрии, Румынии, Болгарии и Украины.
Напомним, что украинская власть определенным образом изменила протокол лечения коронавируса
Ранее ONLINE.UA сообщал, что власти Австрии сообщили украинцам и международному сообществу крайне важную новость о пандемии коронавируса.