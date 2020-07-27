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Все поставили под угрозу - Путин набросился на Украину с новыми обвинениями

Политика | Читати новину українською
Все поставили под угрозу - Путин набросился на Украину с новыми обвинениями Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Глава Кремля Владимир Путин не устает озвучивать украинской власти новые претензии. На этот раз, во время неожиданных телефонных переговоров с главой государства Владимиром Зеленским, российский президент начал жаловаться на то, что принятое украинским парламентом постановление о проведении местных выборов противоречит Минским соглашениями и ставит под угрозу перспективы урегулирования на Востоке Украины. Пресс-служба Кремля отмечает, что "Владимир Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащое Минским соглашениями и ставит под угрозу перспективы урегулирования". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт президента РФ.

Также отмечается, что глава Кремля выразил серьезную озабоченность в связи с недавними заявлениями представителей команды Владимира Зеленского о неприемлемости ряда положений "Комплекса мер" и необходимости его пересмотра.

"Президент России особо отметил, что еще раз озвученная Владимиром Зеленским в ходе нынешнего телефонного разговора позиция о безальтернативности минских договоренностей должна найти свое подтверждение в реальных действиях киевской власти", — говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, пресс-служба российского президента обращает внимание на то, что телефонный разговор состоялся по инициативе украинского лидера. Указано, что во время переговоров стороны констатировали необходимость повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской Контактной группы, а также дали положительную оценку согласованию на заседании группы 22 июля дополнительных меры по прекращению огня, которые вступают в силу с 27 июля.

"Акцентирована важность безусловного соблюдения этих договоренностей "участниками конфликта". С российской стороны подчеркнута приоритетность реализации принятых лидерами нормандского формата решений, в том числе по итогам саммита в Париже в декабре 2019 года. Президенты также обменялись мнениями о ситуации вокруг пандемии коронавируса", — рассказывают в Кремле.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее разведка США шокировала международное сообщество, когда рассказала о новых планах Владимира Путина.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, Крым, Владимир Путин, местные выборы, боевики, Владимир Зеленский, Донбасс, РФ, ОРДЛО, новости Донбасса
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Обновлено:10:11, 27.07.2020

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