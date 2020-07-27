Россия скоро дождется - Украина сделала жесткое предупреждение Путину

Посол Украины в США Владимир Ельченко озвучил новое предупреждение команде российского президента Владимира Путина. Он обратил внимание на то, что вскоре санкции против России могут усилить. По словам украинского дипломата, если РФ будет продолжать свою текущую политику, возможно отключение от системы SWIFT. По мнению Владимира Ельченко, этот новый санкционный удар негативно повлияет и на партнеров России. Как известно, SWIFT — это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. В нее входят более 10 тыс банков из 210 стран. Каждый банк, который подключен к системе, имеет свой уникальный SWIFT код. Для осуществления платежа в Европе достаточно знать SWIFT код банка и IBAN код получателя. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "РБК-Украина".

"Именно поэтому очень осторожная позиция у многих других стран. Но если будет такое вызывающее поведение России, они дождутся и этого", — подчеркнул украинский дипломат.

Стоит обратить внимание на то, что недавно международные игроки уже обсуждали возможность запрета регулярных авиарейсов из России в Штаты. Тогда говорилось о замораживании банковских счетов некоторых российских чиновников.

"Об этом в свое время заявлял министр финансов США, и то, что они до сих пор не введены (санкции — ред.), еще ничего не значит. Они лежат и ждут своего часа. Вот на днях основной санкционный закон США был дополнен новыми положениями относительно Северного потока-2 . Вопрос в том, когда это будет реализовано, завтра, через неделю или через год. Все прописано и готово к применению", — отметил Владимир Ельченко.

Стоит также напомнить, что 23 июля Сенат США подавляющим большинством голосов принял оборонный бюджет на сумму 741 млрд долларов. Что важно понимать, проект оборонного бюджета предусматривает ужесточение санкций против Северного потока-2 . Команда Владимира Путина сразу же отреагировала на новый удар США — в Кремле заявили, что это их не остановит и они сделают все, чтобы достроить СП-2 .

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Рамзан Кадыров запретил госсекретарю США Помпео въезд в Чечню и ввел другие санкции против представителя Белого дома.