Сказать трудно - у Зеленского поразили новым политическим прогнозом

Президент Украины Владимир Зеленский от начала каденции ни разу не посетил Соединенные Штаты с официальным визитом. Украинский посол Владимир Ельченко спрогнозировал такую поездку. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "РБК-Украина".

По словам дипломата, на фоне подготовки к выборам президента США вопрос визита делится на две категории — до или после голосования.

"Сказать трудно. Это может произойти и до выборов, но дело в том, что мы работаем над серьезным, хорошо подготовленным визитом, не визитом ради визита. Если речь шла бы о такой визит, он бы мог уже состояться, или мы бы старались его организовать еще до выборов", — пояснил Ельченко.

Он подчеркнул, речь идет именно о большой визит, во время которого Зеленский посетил бы несколько штатов. Вскоре украинское генконсульство откроется в техасском Хьюстоне, поэтому заграничная поездка могла бы начаться по этому поводу. Техас славится своим бизнесом нефти и газа.

Также Ельченко отметил вероятность поездки в Калифорнию, где не был ни один украинский лидер, или до Сиэтла в штате Вашингтон. Именно в этом мегаполисе существует украинская диаспора с наиболее динамичным развитием — около 70 тысяч жителей.

"Кроме этого, как дипломат с опытом я знаю, что ни один визит не будет результативным, если не будут подписаны серьезные документы. А эти документы надо подготовить, торговые соглашения, соглашения об инвестиции. У нас есть несколько серьезных проектов, они в стадии подготовки к реализации", — отметил посол.

Напомним, Владимир Зеленский посещал прошлого года США, встречался с коллегой Дональдом Трампом, однако это была не официальная поездка для переговоров, а мероприятия Генассамблеи ООН.

Как сообщал ONLINE.UA, президенты Украины Владимир Зеленский и РФ Владимир Путин провели неожиданные переговоры. Они обсудили Донбасс в воскресенье, 26 июля.