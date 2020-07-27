РФ делает это специально - эксперт рассказал о подлом плане Кремля

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер озвучил важное предупреждение команде главы государства Владимира Зеленского. Американский дипломат подчеркнул, что украинская власть должна сохранять мирную позицию и придерживаться минских договоренностей. По его словам, РФ делает все, чтобы нарушить свои обязательства в рамках минского процесса, поскольку стремится ослабить Украину. По мнению американского политика, план Кремля — ослабить Украину путем вторжения и оккупации Донбасса — больше на работает. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".

Курт Волкер обратил внимание на то, что украинская власть должна и дальше продолжать идти путем мирных переговоров.

"Вы делаете все необходимое с вашей стороны, а вот Россия постоянно нарушает минские соглашения. Важно, чтобы Украина сохранила эту позицию. Дело в том, что Россия делает все это специально. Она стремится ослабить Украину путем вторжения и оккупации Донбасса, а это не работает", — подчеркнул американский дипломат.

По словам Курта Волкера, если Украина будет развиваться демократически, экономически и интегрироваться с Западом, то команда Владимира Путина наконец поймет, что вторжение, оккупация и убийства украинцев не имеют никакого смысла.

Стоит обратить внимание на то, что несколько дней назад министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников поразил украинцев неожиданным заявлением — он пожаловался на то, что пророссийские боевики не способны договариваться в Трехсторонний контактной группе в Минске. Именно поэтому, по словам чиновника, их надо менять. Украинский политик подчеркнул, что российским представителям, чтобы "сохранить лицо", надо научиться договариваться.