Кардинально изменили ситуацию - в МОЗ порадовали хорошими новостями

Эпидемия
По его словам, показатели уменьшились почти втрое.
"Если вы посмотрите, что у нас происходило в начале апреля, когда я возглавил Министерство здравоохранения, то у нас из общего числа заболевших около 20% были медицинские работники. Мы, мне кажется, кардинально изменили ситуацию. На сегодняшний день по июню и июлю мы фиксируем, что из общего количества заболевших этот процент составляет от 6 до 7% и он постоянно снижается", — пояснил министр.
Степанов заметил, существуют несколько факторов, которые повлияли на изменение ситуации. Прежде всего медики получили нормальное обеспечение средствами персональной защиты в условиях эпидемии. Одновременно власть организовала полноценный инфекционный контроль.
"Весь инфекционный контроль просто был разрушен, сейчас мы его восстанавливаем, и уже можно непосредственно увидеть, с какой скоростью мы его воспроизводим, потому что почти в три раза уменьшилось количество медицинских работников, которые болеют коронавірусну болезнь", — подчеркнул он.
Напомним, по состоянию на утро в понедельник, 27 июля, по всей стране установили уже 65 656 диагнозов
Как сообщал ONLINE.UA, научный коллектив американского Центра контроля и профилактики заболеваний исследовали вероятность заразиться коронавирусом через воду. Согласно исследованию, в бассейнах, джакузи, спа-центрах не нашли следов