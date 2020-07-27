Кардинально изменили ситуацию - в МОЗ порадовали хорошими новостями

Эпидемия COVID-19 в Украине не утихает, однако появились положительные новости. В конце июля снизилось количество случаев коронавирус среди медиков. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление министра здравоохранения Максима Степанова.

По его словам, показатели уменьшились почти втрое.

"Если вы посмотрите, что у нас происходило в начале апреля, когда я возглавил Министерство здравоохранения, то у нас из общего числа заболевших около 20% были медицинские работники. Мы, мне кажется, кардинально изменили ситуацию. На сегодняшний день по июню и июлю мы фиксируем, что из общего количества заболевших этот процент составляет от 6 до 7% и он постоянно снижается", — пояснил министр.

Степанов заметил, существуют несколько факторов, которые повлияли на изменение ситуации. Прежде всего медики получили нормальное обеспечение средствами персональной защиты в условиях эпидемии. Одновременно власть организовала полноценный инфекционный контроль.

"Весь инфекционный контроль просто был разрушен, сейчас мы его восстанавливаем, и уже можно непосредственно увидеть, с какой скоростью мы его воспроизводим, потому что почти в три раза уменьшилось количество медицинских работников, которые болеют коронавірусну болезнь", — подчеркнул он.

Напомним, по состоянию на утро в понедельник, 27 июля, по всей стране установили уже 65 656 диагнозов COVID-19 . суточный прирост составил 807.