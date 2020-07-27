Новости

Лента новостей

Кардинально изменили ситуацию - в МОЗ порадовали хорошими новостями

Украина | Читати новину українською
Кардинально изменили ситуацию - в МОЗ порадовали хорошими новостями Коронавірус (фото — pikist.com)

Эпидемия COVID-19 в Украине не утихает, однако появились положительные новости. В конце июля снизилось количество случаев коронавирус среди медиков. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление министра здравоохранения Максима Степанова.

По его словам, показатели уменьшились почти втрое.

"Если вы посмотрите, что у нас происходило в начале апреля, когда я возглавил Министерство здравоохранения, то у нас из общего числа заболевших около 20% были медицинские работники. Мы, мне кажется, кардинально изменили ситуацию. На сегодняшний день по июню и июлю мы фиксируем, что из общего количества заболевших этот процент составляет от 6 до 7% и он постоянно снижается", — пояснил министр.

Степанов заметил, существуют несколько факторов, которые повлияли на изменение ситуации. Прежде всего медики получили нормальное обеспечение средствами персональной защиты в условиях эпидемии. Одновременно власть организовала полноценный инфекционный контроль.

"Весь инфекционный контроль просто был разрушен, сейчас мы его восстанавливаем, и уже можно непосредственно увидеть, с какой скоростью мы его воспроизводим, потому что почти в три раза уменьшилось количество медицинских работников, которые болеют коронавірусну болезнь", — подчеркнул он.

Напомним, по состоянию на утро в понедельник, 27 июля, по всей стране установили уже 65 656 диагнозов COVID-19. суточный прирост составил 807.

Как сообщал ONLINE.UA, научный коллектив американского Центра контроля и профилактики заболеваний исследовали вероятность заразиться коронавирусом через воду. Согласно исследованию, в бассейнах, джакузи, спа-центрах не нашли следов COVID-19. Подробности — по ссылке.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, медицина, Минздрав, лечение, эпидемия, коронавірус
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 65656 +807
Выздоровели 36112 +305
Летальные 1616 +11

Данные МОЗ Украины
Обновлено:11:11, 27.07.2020

Погода Киев
Погода ONLINE.UA+19...+30

Влажность 33% - 72%

Ветер 2м/с

Погода ONLINE.UA+19...+31

Влажность 36% - 83%

Ветер 0м/с - 3м/с

Прогноз погоды на неделю
Блоги
Читать другие блоги

Другие новости

Loading...