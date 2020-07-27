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Венедиктова заблокировала расследование: генпрокурор приняла неожиданное решение

Политика | Читати новину українською
Венедиктова заблокировала расследование: генпрокурор приняла неожиданное решение Ірина Венедіктова (фото — з відкритих джерел)

Украинским журналистам удалось узнать, что после обнародования второй части "пленок Вовка" 17 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины выдвинуло подозрения сразу 12 фигурантам, однако сразу же после этого руководительница Офиса генерального прокурора Ирина Венедиктова ликвидировала группу прокуроров по делу об Окружном админсуде Киева. Стоит обратить внимание на то, что руководителем группы был заместитель генерального прокурора Андрей Любович. По словам анонимных источников в ОГП, накануне ликвидации группы Любович и Венедиктова согласовали вручения подозрений 12 фигурантам расследования. Среди тех, кому предъявлено подозрение, 8 судей Окружного административного суда Киева (включая главу Павла Вовка), председатель Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк и несколько адвокатов, которых использовали в схеме подачи подставных исков. Об этом информирует ZN.UA со ссылкой на свои анонимные источники, передает ONLINE.UA.

"Любович тот же день поставил свою подпись под документом, согласно которому расследование дела Вовка и других от СБУ полностью перешло в НАБУ. После изменения подследственности необходима и изменение группы прокуроров в уголовном производстве. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий находится в отпуске, поэтому со следующими процессуальными действиями, включая выбор группы прокуроров САП, должна определиться генеральный прокурор. Только САП может курировать НАБУ, а значит и принимать решение об обращении в Высший совет правосудия с просьбой об отстранении судей ОАСК, которым предъявлены подозрения", — говорится в сообщении.

Что важно понимать, заместитель генпрокурора Любович в результате изменения подследственности дела по ОАСК автоматически потерял влияние на ход расследования, Венедиктова кардинально сузила круг полномочий своего заместителя. Стоит обратить внимание на то, что идентичное решение генпрокурор уже принимала, когда выводила за пределы расследования дела Екатерины Гандзюк своего экс-заместителя Виктора Трепака. Более того, глава ОГП потребовала, чтобы Любович написал заявление об отставке.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что НАБУ и САП сообщили о подозрении скандальному главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку.

Источник: ZN.UA Теги: расследование, НАБУ, Павел Вовк, Ирина Венидиктова, ОГП, Офис генерального прокурора, ОАСК, пленки Вовка
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