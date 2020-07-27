Германия поставила крест на планах Путина - что случилось

Представители Германии выступили против расширения формата Большой семерки в восьмерку — с привлечением России. Берлин назвал это невозможным из-за действия Кремля. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на интервью дипломата Гайко Мааса Rheinische Post.

По словам федерального министра иностранных дел, пока ключ к двери G8 находится непосредственно у Москвы.

"Россия сама может сделать наибольший вклад в то, чтобы эти двери открылись... G7 и G20 — это два формата, которые разумно согласованы друг с другом, у нас нет потребности еще в G11 или G12", — отметил Маас.

Он напомнил, что российское правительство также сам непосредственно виноват в исключении из формата.

"Причиной исключения России стала аннексия Крыма и вмешательства на востоке Украины. До тех пор, пока у нас нет решения, я не вижу никаких шансов... Мы не можем просто пожать плечами и принять к сведению, что в 21 веке границы в Европе просто так перекраиваются. Мы не посылаем сигналов Москве: когда будет урегулирован вопрос с востоком Украины, тогда будет урегулирован и Крым", — подчеркнул дипломат.

Он признал сложность отношений с Кремлем. Также он признал, что конфликты на территории Украины, Сирии, Ливии можно урегулировать исключительно с РФ. Европейские страны играют роль посредников, однако российская сторона должна выступить с собственным вкладом.

Напомним, оккупация Крыма продолжается с февраля 2014 года. Ни одна страна не признала этого преступления.

Как сообщал ONLINE.UA, украинский посол обратил внимание на то, что вскоре санкции против России могут усилить. По словам украинского дипломата, если РФ будет продолжать свою текущую политику, возможное отключение от системы SWIFT.