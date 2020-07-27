Не могли рисковать - раскрыты неизвестные детали захвата заложников в Луцке

Захват заложников в Луцке прошло по хорошо подготовленному плану, считают в Министерстве внутренних дел. Преступник Максим Кривош обратил внимание на много нюансов террористического акта. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление заместителя министра Антона Геращенко на телевидении.

По его словам, в частности, тот пересмотрел множество фильмов про захват заложников.

"Когда он захватил автобус, он специально выбрал тот автобус, в котором есть шторки. Потому что не во всех автобусах у нас сегодня есть шторки", — отметил чиновник.

Геращенко объяснил, все заложники оказались на сиденьях рядом с окнами. Сам террорист прятался всередини салона, поэтому силовики не могли его обезвредить снайперской оружием.

"Поэтому все разговоры о том, что надо было его прикончить выстрелом снайпера, они могут остаться, опять-таки, для диванных экспертов. Мы не могли рисковать жизнью никого из заложников. И поэтому результат спецоперации – то, что все заложники остались живы, а террорист находится за решеткой – я считаю, это успех", — добавил заместитель главы МВД.

Напомним, инцидент произошел в центре Луцка на прошлой неделе. Преступник удерживал заложников в автобусе в течение 11 часов. Он требовал от ряда олигархов и представителей украинской власти признать себя "террористами в законе".

От президента Владимира Зеленского Кривош требовал выступить с призывом к просмотра фильма "Земляне" 2005 года. Лидер пошел на это, а когда террорист отпустил людей, из социальных сетей краткое видеообращение удалили.

Ни один человек не получил травм во время инцидента.

Как сообщал ONLINE.UA, правоохранительные органы нашли предполагаемого пособника так называемого луцкого террориста Максима Кривоша. В пятницу, 24 июля, харьковский суд арестовал фигуранта дела. Подробности — по ссылке.