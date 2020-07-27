США и Великобритания безотлагательно обратились к Украине и РФ

22 июля состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции. Сторонам переговоров удалось договориться, что с 00:01 27 июля 2020 каждая из них должна соблюдать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Немало международных партнеров Украины уже отреагировали на новое решение команд Владимира Зеленского и Владимира Путина. С заявлениями также выступили Соединенные Штаты и Великобритания — они отметили, что надеются на соблюдение договоренностей о прекращении огня с 27 июля. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сообщение посольства двух стран.

"США поддерживают решительные усилия Украины по полному внедрению прекращении огня. Мы надеемся, что реальное положение дел на местах полностью будет отражать прекращение огня, предусмотренное минскими соглашениями, в то время как дополнительные меры по усилению прекращении огня, согласованные трехстороннего контактной группой, вступают в силу 27 июля", — указано в заявлении посольство Штатов в Twitter.

По словам американских дипломатов, соблюдения режима прекращения огня даст передышку гражданским общинам, которые пострадали от насилия, что продолжается более шести лет, и откроет путь к полному и всестороннему урегулированию конфликта на Донбассе.

Свою позицию озвучила также посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс — она обратила внимание н а то, что РФ должна выполнить свои обязательства, в частности, через свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает.

"Хорошо видеть договоренность на уровне ТКГ о дополнительных мерах для перемирия. Очень надеюсь, что они будут воплощены, и мирные жители на Донбассе увидят устойчивое уменьшение насилия", — отметила она в своем официальном сообщении.

Стоит напомнить, что начиная с 00:01 27 июля на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что представитель Кремля Дмитрий Песках пожаловался, что официальную Москву настораживают заявления Киева а о неактуальности минского формата.