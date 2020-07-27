Посмотрите на ситуацию - промоутер озвучил проблему боя Ломаченко и Лопеса

Промоутеры считают почти невозможным организовать боксерский бой Василий Ломаченко — Теофимо Лопес со зрителями. Вероятно, он пройдет в формате пустых трибун через коронавирус. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Badlefthook.com.

По словам промоутера Боба Арума, причиной жестких ограничений в боксе остается плохая эпидемическая ситуация в Соединенных Штатах, где должен пройти бой. Там по состоянию на 27 июля обнаружили более 4,2 миллиона случаев COVID-19 .

Глава компании Top Rank добавил, что положительно оценивает планы организации боев осенью.

"Но посмотрите на ситуацию в США. Я не думаю, что даже в четвертом квартале, или в конце октября мы сможем устраивать боксерские шоу со зрителями. Мы находимся в той же лодке, что и все профессиональные спортивные команды", — напомнил Арум.

Он подтвердил, бой Ломаченко — Лопес перенесли на 3 октября. Его будут транслировать на ESPN.

"Возможно, нам придется сделать этот бой на pay-per-view (плате за просмотр — ONLINE.UA). Но если, например, студенческий американский футбол не вернется, то, возможно, ESPN купит поединок и поставит его на место этой популярной игры", — объяснил промоутер.

Напомним, бой украинца против американца должен был состояться 31 мая. Пандемия COVID-19 нарушила эти планы.

Как сообщал ONLINE.UA, украинский чемпион Василий Ломаченко выступил с дерзкой провокацией в адрес американского соперника Теофимо Лопеса. Украинец призвал того быть в форме и готовиться к бою в любой локации.

Американский боксер решил обострить словесный конфликт и ответил оппоненту. Он обнародовал в социальных сетях свое фото с обнаженным торсом и добавил не менее дерзкое обращение.