Посмотрите на ситуацию - промоутер озвучил проблему боя Ломаченко и Лопеса

Промоутеры считают почти невозможным организовать боксерский бой Василий Ломаченко — Теофимо Лопес со зрителями. Вероятно, он пройдет в формате пустых трибун через коронавирус. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Badlefthook.com.
По словам промоутера Боба Арума, причиной жестких ограничений в боксе остается плохая эпидемическая ситуация в Соединенных Штатах, где должен пройти бой. Там по состоянию на 27 июля обнаружили более 4,2 миллиона случаев
Глава компании Top Rank добавил, что положительно оценивает планы организации боев осенью.
"Но посмотрите на ситуацию в США. Я не думаю, что даже в четвертом квартале, или в конце октября мы сможем устраивать боксерские шоу со зрителями. Мы находимся в той же лодке, что и все профессиональные спортивные команды", — напомнил Арум.
Он подтвердил, бой Ломаченко — Лопес перенесли на 3 октября. Его будут транслировать на ESPN.
"Возможно, нам придется сделать этот бой на pay-per-view (плате за просмотр — ONLINE.UA). Но если, например, студенческий американский футбол не вернется, то, возможно, ESPN купит поединок и поставит его на место этой популярной игры", — объяснил промоутер.
Напомним, бой украинца против американца должен был состояться 31 мая. Пандемия
Как сообщал ONLINE.UA, украинский чемпион Василий Ломаченко выступил с дерзкой провокацией в адрес американского соперника Теофимо Лопеса. Украинец призвал того быть в форме и готовиться к бою в любой локации.
Американский боксер решил обострить словесный конфликт и ответил оппоненту. Он обнародовал в социальных сетях свое фото с обнаженным торсом и добавил не менее дерзкое обращение.