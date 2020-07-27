Зеленский ветировал еще один закон - что важно знать каждому

27 июля глава государства Владимир Зеленский неожиданно для всех ветировал и вернул в Верховную Раду со своими предложениями законопроект, которым создается резерв государственных служащих. Стоит обратить внимание на то, что украинский лидер предлагает отменить положение о том, что субъект назначения может уволить госслужащего категории "А" с должности по собственной инициативе, по представлению главы Кабинета министров или соответствующего министра или руководителя центрального органа исполнительной власти (руководителя госоргана) в течение четырех месяцев со дня назначения премьера или соответствующего министра или руководителя центрального органа исполнительной власти (руководителя госоргана). Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Кроме того, президент Украины планирует включить в состав Комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы представителей основных государственных институтов, способных профессионально дать оценку лицу, которое претендует на занятие должности госслужбы категории "А".

Что важно понимать, Владимир Зеленский предлагает еще одну новацию. Отмечается, что по решению субъекта назначения или руководителя госслужбы, лиц, назначенных путем отбора и заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, в случае их соответствия занимаемым должностям и выполнения задач по ключевым показателям эффективности и качества такого контракта могут назначить на соответствующие должности или перевести на равнозначные или ниже вакантные должности в этом органе без обязательного проведения конкурса. При этом должна быть учтена срочность назначения на соответствующие должности госслужбы.

"В случае, если субъект назначения или руководитель госслужбы считают, что упомянутые лица не соответствуют занимаемой должности или принято решение о переводе их на другие вакантные должности, на эти должности объявляют конкурс в течение двух недель после отмены карантина", — говорится в сообщении.

Как известно, украинский парламент принял этот законопроект 3 июля. Согласно ему, лица, которые набрали высокие баллы на конкурсе на госслужбу, но не победили, будут вносить в электронную базу.