Оккупанты уже нарушили новое перемирие на Донбассе - шокирующие новости ООС

Новый режим прекращения огня вступил в силу на Донбассе в полночь в понедельник, 27 июля. Тем временем враг состоянию на 12:00 этого же дня уже успел его нарушить несколько раз. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление командующего Операции Объединенных сил Владимира Кравченко.

По его словам, несколько инцидентов произошли ночью.

"К сожалению, со стороны противника в 0:20 — 0:45 был обстрел подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", — объявил командующий на брифинге.

Он добавил, украинская сторона не понесла потери.

"Наши подразделения пока молчат. Тот обстрел, который был ночью, угрозы жизни и здоровью личного состава не нос", — резюмировал Кравченко.

В то же время в зоне ответственности 79-й бригады боевики осуществили обстрел около 09:00.

Ситуация в зоне противостояния остается под полным контролем украинского командования, подчеркнули в штабе ООС.

Напомним, новый режим прекращения огня согласовали на прошлой неделе во время очередного раунда переговоров Трехсторонней контактной группы. Стороны конфликта в Минске договорились о прекращении огня, попыток продвижения в "серой зоне", диверсионной и снайперской деятельности.

Как сообщал ONLINE.UA, представительство украинского штаба выступило по поводу режима прекращения огня с новым заявлением. По официальным данным, командующий ООС накануне, 26 июля, издал приказ о прекращении огня.

Штаб напомнил, это не означает полного игнорирования обстрелов со стороны боевиков. Подразделения из состава Объединенных сил готовы дать должный отпор врагу в случае нарушения договоренностей, для этого создали резервы.