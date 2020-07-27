Это может произойти в любой момент - СНБО бьет тревогу из-за действий РФ

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос озвучил украинским гражданам важное предупреждение — он официально сообщил о том, что пророссийские оккупанты подготовили в аннексированном Крыму свои военные штабы и мобилизационную базу. Согласно последним данным СНБО, их могут использовать в "активной фазе боевых действий". По словам Сергея Кривоноса, штабы и мобилизационная база подготовлены в Крыму, этот потенциал под видом резервистов может прибыть сначала на учения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".

"Сегодня утром это еще учения, а завтра утром это уже что — начало агрессии", — подчеркнул представитель СНБО.

Кроме того, он обратил внимание на то, что наша страна готова к любым угрозам.

"Все угрозы, которые могут существовать, они давно уже проработаны Генеральным штабом, и постоянно пересматриваются эти вопросы. И эти планы существуют. И наши войска также проходят обучение и подготовку по противодействию", — заявил Сергей Кривонос.

По его мнению, РФ может начать новую фазу агрессии против Украины в любой момент и с любого участка границы, в том числе и с аннексированного Крыму.

Стоит обратить внимание на то, что после аннексии Крыма, которая произошла 6 лет назад, Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе ВС Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными. 17-21 июля этого года команда Владимира Путина устроила внезапные масштабные военные учения. По словам многих украинских и иностранных экспертов, под предлогом этих учений Россия может пойти в наступление в сторону Украины, в том числе с территории аннексированного Крыма. Представитель Кремля Дмитрий Песков продолжает убеждать, что это просто слухи. В Минобороны Украины говорят, что пока нет признаков подготовки России к активным боевым действиям.