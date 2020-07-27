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Потеря обоняния из-за коронавируса - ученые выяснили причины

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Потеря обоняния из-за коронавируса - ученые выяснили причины Коронавірус (фото — flickr.com)

Коронавирус COVID-19 от самого начала пандемии отличился необычными симптомами у больных, например — потерей обоняния, аносмией. Сейчас ученые сумели установить причины этого явления. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Science Advances.

По мнению британских отоларингологов, симптом стал одним из главных признаков вируса на начальной стадии. Высокая температура, как отмечается, может даже реже встречаться, чем аносмия.

В то же время представители Гарварда изучили гены белков, которые активны в верхней части носовой полости — ACE2 и TMPRSS2. Именно этими частицами пользуется коронавирус для закрепления в тканях организма.

Выяснилось, что упомянутые гены не поражают непосредственно нейроны. Они "захватывают" опорные и базальные клетки в клетках обонятельного эпителия, имеют второстепенное значение. Таким же образом инфекция действия в нижних дыхательных путях — первичной цели COVID-19.

Вирус нарушает работу рецепторов из-за заражения вспомогательных клеток эпителия. Другие неврологические симптомы инфицирования могут иметь отношение к поражению не непосредственно нейронов, а также клеток, от которых зависят их функции. Например, клеток кровеносных сосудов.

Напомним, по состоянию на 27 июля в мире установили уже 16,2 миллиона диагнозов нового коронавируса. Количество погибших составило около 649 тысяч. Антилидерами по распространению вируса стали США, Бразилия, Индия.

Как сообщал ONLINE.UA, британские специалисты подготовили чрезвычайные новости относительно новой вакцины против коронавируса COVID-19. Представители Оксфордского университета и компании AstraZeneca достигли обнадеживающих результатов в исследовании препарата на людях. Подробности передовых испытаний — по ссылке.

Источник: ONLINE.UA
Теги: медицина, наука, эпидемия, инфекция, симптомы, коронавірус, нюх
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