Украинцы смогут получать официальные e-mail адреса от государства - что это значит

27 июля стало известно, что украинские граждане смогут получать официальные электронные почты вместе с паспортами. Стоит обратить внимание на то, что письма, отправленные на этот адрес, будут считаться официально врученными. Это отмечается в соответствующем законопроекте №3860, который появился на сайт Верховной Рады. Согласно последним данным, официальный электронный адрес будет введен для юрлиц, физлиц-предпринимателей, адвокатов, арбитражных управляющих и др. В ходе оформления паспорта гражданина Украины впервые, его обмена или по собственному желанию гражданину будет присвоен официальный адрес. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ВРУ.

Что важно знать, физические лица будут получать официальный электронный адрес только по желанию. Граждане смогут получить официальный электронный адрес через Единый портал государственных услуг "Действие".

"Компании, учреждения, общества и ФОПы при регистрации и регистрации изменений сведений в ЕГР автоматически будут получать официальные электронные адреса. Официальный мейл будет состоять из идентификатора, отметки "@" и доменного имени (кроме доменных имен, оканчивающихся на"ru") . Идентификатор для юридических лиц предлагается определить код согласно ЕГР, для физических лиц-предпринимателей — регистрационный номер карточки налогоплательщиков. Такая почта будет регистрироваться в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, общественных формирований и в Едином государственном демографическом реестре", — говорится в сообщении.

В Верховной Раде прогнозируют, что проект закона усовершенствует процесс регистрации юридических лиц и создаст благоприятные условия для ведения бизнеса в Украине, а также значительно упростит общение между гражданами, бизнесом и властью.

"Для юридических лиц, самозанятых лиц и других субъектов правоотношений предлагается ввести процедуру регистрации официальной электронной почты, которая будет использоваться в деловом общении, во время переписки с судами, государственными органами и т.д.", — объясняют в ВРУ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Владимир Зеленский неожиданно для всех ветировал и вернул в Верховную Раду со своими предложениями законопроект, которым создается резерв государственных служащих.