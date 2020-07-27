Когда в Украине начнут работать казино - у Зеленского ответили

В Украине продолжается процесс легализации игорного бизнеса, которая позволит создание соответствующих учреждений на базе отелей. Во фракции "Слуга народа" выступили с прогнозом относительно появления первых казино. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Украинскую правду".

По словам нардепа Марьяна Заболоцкого, который входит в комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, для начала работы учреждений необходимые от полугода до года.

"Это супероптимистичный прогноз, что до конца года что-то вообще будет выдано физически. Я думаю от полугода до года времени. Хотя, как не странно, уже сбрасывают где-то фото, где в Одессе завозят игровые автоматы в казино. Настолько ожидается закон, что люди уже слишком оптимистично относятся к тому, когда он заработает", — отметил чиновник.

Он считает, казино могут начать работу до следующего лета. Главная проблема — коллизия с правками. Также правом вето может воспользоваться президент Владимир Зеленский, тогда проект отправят на доработку.

"Доставилися к тому, что мы проголосовали за две взаимоисключающие нормы. В одной норме пишет что есть специальная комиссия, регулирующего деятельность азартных игр, а другой правке говорит что этот орган определяет Кабмин (то есть это может быть налоговая или Минфин). Очень много людей хотели создать эту комиссию. В пределах проголосованного состав комиссии будет определять налоговый комитет Рады, но я, как член комитета — против", — пояснил Заболоцкий.

Напомним, в законопроєкті говорится о работу казино в гостиницах 5 звезд и количества номеров от 150.