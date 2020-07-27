Хочу мужа и жарить котлеты - соперница Лукашенко поразила неоднозначным заявлением

Главная соперница белорусского лидера Александра Лукашенко на выборах, Светлана Тихановская, шокировала международное сообщество откровенным признанием — она заявила, что не имеет политических амбиций. Стоит обратить внимание на то, что эта женщина — жена заключенного видеоблоггер Сергея Тихановского и баллотируется на президентских выборах "ради него". Как уже отмечалось ранее, вокруг кандидатуры Тихановской уже объединилась штабы оппозиционеров Виктора Бабарыки и Валерия Цепкало, однако их на выборах не зарегистрировала ЦИК, которая находится под контролем Александра Лукашенко. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание TUT.by.
СМИ обращает внимание на то, что в ходе встречи с избирателями в Гомеле Светлана Тихановська заявила, что ей не интересна политика, а ее кандидатура только олицетворением изменений политической системы Беларуси.
"Все вы знаете, что Светлана Тихановская не политик, я не имею программы изменения Беларуси, но она есть у мужчин, которые не были допущены к предвыборной гонке. Мне не нужна власть. Я хочу детей, мужа и дальше жарить свои котлеты", — призналась главная конкурентка Александра Лукашенко.
Кроме того, отмечается, что в случае своей победы на выборах Тихановская пообещала провести "повторные честные выборы" и освободить политзаключенных в Беларуси.
Стоит напомнить о том, что президентские выборы в Беларуси состоятся уже 9 августа. Светлана Тихановская стала главной оппозиционной конкуренткой действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, которуюзарегистрировали на выборы. После этого влиятельные оппозиционные кандидаты объединились и поддержали отважную женщину. Что важно понимать, несмотря на многочисленные аресты, регистрация Тихановской является знаковым событием для Беларуси, ведь Лукашенко первый раз будет на выборах реальную конкурентку. Также отмечается, что других кандидатов, в частности, Валерия Цепкало и Виктора Бабарыка не зарегистрировали. Последний вообще сидит в СИЗО, против него возбудили уголовное дело.
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