Хочу мужа и жарить котлеты - соперница Лукашенко поразила неоднозначным заявлением

Главная соперница белорусского лидера Александра Лукашенко на выборах, Светлана Тихановская, шокировала международное сообщество откровенным признанием — она заявила, что не имеет политических амбиций. Стоит обратить внимание на то, что эта женщина — жена заключенного видеоблоггер Сергея Тихановского и баллотируется на президентских выборах "ради него". Как уже отмечалось ранее, вокруг кандидатуры Тихановской уже объединилась штабы оппозиционеров Виктора Бабарыки и Валерия Цепкало, однако их на выборах не зарегистрировала ЦИК, которая находится под контролем Александра Лукашенко. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание TUT.by.

СМИ обращает внимание на то, что в ходе встречи с избирателями в Гомеле Светлана Тихановська заявила, что ей не интересна политика, а ее кандидатура только олицетворением изменений политической системы Беларуси.