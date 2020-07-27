У Путина шокировали новым циничным заявлением о Донбассе - в чем дело

В Кремле выступили с новой циничным заявлением относительно войны на Донбассе. Российская власть отказалась признавать свой контроль над оккупационными войсками. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-секретаря президента Владимира Путина.

По словам прессекретаря Дмитрия Пескова, важно соблюдение нового перемирия обеими сторонами. Таким образом Кремль отстранился от боевиков.

Пресс-секретарь Путина добавил, что РФ не может быть гарантом прекращения огня, поскольку якобы не принимает в нем участия.

"На уровне "нормандского формата" (закрепить эту договоренность) — это одно дело, а какие-либо гарантии со стороны России, в данном случае, не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участником конфликта на Юго-Востоке Украины", — подчеркнул Песков.

Напомним, с самого начала противостояния Украины и России Кремль опровергал свою причастность к конфронтации. Так, весной 2014 года лично Путин публично врал о присутствии российских войск в Крыму, а потом все также публично признал этот факт.

Причастность к событиям на Донбассе Кремль так и не признал. Более того, российская сторона пытается давить на Киев для так называемых прямых переговоров с оккупационной администрацией — несмотря на ее неспростовну подчиненность Москве.

Новый режим прекращения огня вступил в силу с полуночи в понедельник, 27 июля. Его согласовали на встрече Трехсторонней контактной группы 22 июля.

Как сообщал ONLINE.UA, немало международных партнеров Украины уже отреагировали на новое решение команд Владимира Зеленского и Владимира Путина.

С громкими заявлениями также выступили Соединенные Штаты и Великобритания — они подчеркнули, что надеются на соблюдение договоренностей о прекращении огня с 27 июля.