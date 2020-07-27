Мы уже готовы - бойцы ВСУ озвучили последнее предупреждение боевикам на Донбассе

С 27 июля на востоке Украины начало действовать перемирие, которое пророссийские силы уже бесстыдно успели нарушить. Командующий Объединенных сил Владимир Кравченко решил сделаете жесткое предупреждение боевикам ОРДЛО — он обратил внимание на то, что в случае вооруженной агрессии России украинские бойцы смогут дать мгновенный ответ. По словам Владимира Кравченко, украинские военные выполняют решение высшего политического руководства государства и обеспечивают полное и всеобъемлющее прекращение огня. Он также подчеркнул, что ВСУ рассматривают и разные сценарии на случай агрессии со стороны оккупанта. Об этом информирует ONLINE.UA с поисланням на "Укринформ".

"Никто не может запретить военнослужащим защищать себя и собратьев в случае явной вооруженной агрессии. Это гарантировано международным гуманитарным правом", — подчеркнул Владимир Кравченко.

Он также обратил внимание на то, что в случае нарушения противником режима тишины и угрозы жизни украинским военным — ответ ВСУ будет мгновенным и решительным. По словам командующего ОС, все без исключения бойцы готовы выполнять приказы руководства, понимая важность договоренностей. Ведь сейчас речь идет о реальной возможности остановить огонь с обеих сторон.

"Ничего не меняется, работаем как работали, просто пятая колонна нагнетает ситуацию", — подчеркнул Владимир Кравченко.

Что важно понимать, недавно заместитель глава СНБО Сергей Кривонос сделал украинцам новое предупреждение — он официально сообщил о том, что пророссийская власть подготовила в оккупированном Крыму свои военные штабы и мобилизационную базу. Согласно последним данным СНБО, их могут использовать в "активной фазе боевых действий". По словам Сергея Кривоноса, штабы и мобилизационная база подготовлены в Крыму, этот потенциал под видом резервистов может прибыть сначала на учения.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно американский дипломат Курт Волкер раскрыл очередной подлый план Кремля.