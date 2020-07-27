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Пандемия набирает обороты - ВОЗ готовит срочные меры

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Пандемия набирает обороты - ВОЗ готовит срочные меры ВООЗ (фото — flickr.com)

Эксперты Всемирной организации здравоохранения обратили внимание на ссылку темпов пандемии коронавируса COVID-19. Глава структуры Тедрос Аданом Гебреисус анонсировал срочные меры по этому поводу. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресслужбу организации.

Согласно объявлению Гебреисуса, вскоре начнет работу специальная комиссия. Она оценит ситуацию по состоянию на конец июля.

Председатель ВОЗ добавил, сегодня на официальном уровне зарегистрировали около 16 миллионов случаев коронавируса COVID-19. Количество смертей уже достигло 640 тысяч.

В течение последних 6 недель эксперты зарегистрировали удвоение количества случаев заражения по всему миру.

"В соответствии с требованиями международных медико-санитарных правил я собираюсь созвать чрезвычайный комитет на этой неделе, чтобы пересмотреть ситуацию с коронавирусом", — подчеркнул Гебреисус.

Следует напомнить, официально пандемия началась на рубеже зимы и весны 2020 года. Большинство стран мира ввели жесткий карантин, который не отменен до сих пор, по состоянию на конец июля. Прежде всего ограничения касаются пересечения границ между государствами и использования средств защиты в общественных местах.

Полноценная вакцина против новой инфекции все еще находится в состоянии разработки, проходят клинические испытания.

Согласно информации Университета Джона Хопкинса, количество диагнозов COVID-19 уже достигло более 16,2 миллиона. Непосредственно в Украине утром 27 июля подтвердили 65 656.

Как сообщал ONLINE.UA, коронавирус COVID-19 от самого начала пандемии отличился необычными симптомами у больных, например — потерей обоняния, аносмией. Сейчас ученые сумели установить причины этого явления. Выяснилось, что под ударом оказались не сами нейроны.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Тедрос Гебреисус, ВОЗ, пандемия, коронавірус, эпидемия, медицина
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Обновлено:16:11, 27.07.2020

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