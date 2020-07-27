Ученые назвали анализ, который может свидетельствовать о короткой продолжительности жизни

Ученые из Гарвардской медицинской школы продолжают шокировать мир довольно неожиданными открытиями. На этот раз ученые выступили с новым громким заявлением — они отметили, что существует признак, который свидетельствует, что человеческая жизнь будет относительно короткой, — это повышенное содержание железа в крови. Стоит обратить внимание на то, что железо является одним из важнейших минералов для поддержания жизни: оно используется телом для производства красных кровяных клеток, которые переносят кислород. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание Medicalxpress.

Эксперты отмечают, что для здорового функционирования организма важен баланс этой природного вещества — слишком низкий уровень железа грозит нарушениями работы иммунной системы, избыток может вызвать печеночную недостаточность. Новый исследовательский проект, в котором проанализировали данные нескольких масштабных исследований, позволил ученым назвать повышенное содержание железа одним из признаков короткой человеческой жизни.

"Люди, которые имеют генетическую предрасположенность к повышенному уровню железа в организме, в среднем живут гораздо меньше", — подчеркивают ученые.

Именно поэтому ученые призывают людей не употреблять добавок, содержащих железо, без назначения врача.